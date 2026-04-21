Nys zegt waar het op staat over de dominantie van Van der Poel in de cross

Thibau Nys daagde Mathieu van der Poel afgelopen winter enkele keren uit, maar hem kloppen lukte niet. Al prikkelt het Nys ook wel om zo'n uitdaging aan te gaan.

Door zijn operatie aan zijn knie moet Thibau Nys zich voorlopig nog beperken tot rustig fietsen. Hij zal nog een tijdje moeten opbouwen voor hij weer mag koersen, wellicht zal dat pas midden juni opnieuw kunnen.

Nys houdt van uitdaging

Als Nys opnieuw voluit zal kunnen trainen, dan houdt hij wel van een uitdaging. "Ja, ik wil iemand die me een beetje prikkelt", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Al hoeft dat niet veel te zijn, ook op training niet.

Iemand die tijdens een duurtraining van vier uur in het wiel hangt van Nys, wil hij er toch nog een punt van maken die te kunnen lossen. Die kleine zaken houden Nys dan ook gewoon scherp om zich te blijven verbeteren.

Saaie crossen met Van der Poel

Dat is ook zo in het veldrijden. Nys heeft niets liever dan iemand als Tibor Del Grosso die hem de komende jaren zal uitdagen. Nys begrijpt dan ook dat de dominantie van Van der Poel in de cross niet goed is voor de sport.

"Niks tegen Mathieu van der Poel, maar het mooiste zijn crossen die spannend zijn tot in de allerlaatste ronde. Ook voor mij", stelt Nys dan ook duidelijk.