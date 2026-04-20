Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma

Remco Evenepoel was gisteren met voorsprong de sterkste in de Amstel Gold Race. Hij zal die topvorm woensdag niet verzilveren in de Waalse Pijl. Onze landgenoot van Red Bull-BORA-hansgrohe laat de wedstrijd schieten met het oog op Luik-Bastenaken-Luik.

Aanvankelijk stond er nog een vraagteken achter de Waalse Pijl. "De finale beslissing zullen we zondagavond nemen", klonkt het na de Amstel bij HLN. "Of, mocht het echt nodig blijken, misschien zelfs pas maandagochtend."

Volledig focussen op Luik

Het is dus maandag geworden. Het Nieuwsblad, HLN en Sporza melden dat onze landgenoot past voor de Waalse Pijl. "Hij zal niet deelnemen om te herstellen van de Amstel en zal zich zo volledig focussen op Luik-Bastenaken-Luik", vertelt zijn ploeg aan de laatstgenoemde bron.

Zo krijgen we geen derde deelname voor Evenepoel aan de Waalse Pijl. Vorig jaar zette hij er met een negende plek zijn beste resultaat neer. Hij zal dit jaar niet beter doen. De focus gaat meteen op Luik-Bastenaken-Luik.

Daar zal hij opnieuw de degens kruisen met Tadej Pogacar. Die keert terug in competitie na een korte pauze na Parijs-Roubaix. Vorig jaar was de Sloveen de beste in La Doyenne.

Lees ook... Ouders Evenepoel worden weer warm onthaald bij mensen die erg veel betekend hebben voor Remco›

In de tussenstand staat het 3-2 in het voordeel van Pogacar. Hij won Luik-Bastenaken-Luik in 2021, 2024 en 2025. Evenepoel was de beste in 2022 en 2023. Dat belooft voor komende zondag.