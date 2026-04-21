Dé reden voor deelname aan Parijs-Roubaix? Ex-renner ziet opmerkelijke motivatie bij Pogacar

Voor het tweede jaar op rij moest Tadej Pogacar tevreden zijn met de tweede plaats in de Waalse Pijl. Volgens voormalig sprinter Arnaud Démare rijdt Pogacar die koers vooral als uitdaging, om de verveling tegen te gaan.

Opnieuw een tweede plaats in Parijs-Roubaix

Vorig jaar ging Tadej Pogacar bij zijn debuut in Parijs-Roubaix in de fout in een bocht op zo'n 38 kilometer van de streep en moest hij Mathieu van der Poel laten rijden. Pogacar werd tweede op iets meer dan een minuut.

Dit jaar was Pogacar dan weer op pad met Wout van Aert, met twee gingen ze naar de piste in Roubaix. Opnieuw moest Pogacar tevreden zijn met plaats twee, want Van Aert was te sterk in de sprint.

Pogacar kon met een zege in Parijs-Roubaix als eerste de vijf monumenten op rij winnen, maar volgens ex-renner Arnaud Démare ziet Pogacar de Hel van het Noorden vooral als een grote uitdaging.

Rijdt Pogacar Parijs-Roubaix uit verveling?

"Hij verveelt zich zo snel dat hij denkt: 'Ik ga Parijs-Roubaix rijden, want ik wil een uitdaging.' Hij moet zichzelf uitdagen", zegt Démare bij RMC Sport. "Hij rijdt Parijs-Roubaix met het idee dat hij niet kan winnen."

"Iedereen wilde zien wat er zou gebeuren. Zou hij winnen? Het toont van hem moed en hij wil nog terugkeren. Bang is hij niet voor de risico's." Démare gelooft ook dat Pogacar eens Parijs-Roubaix zal winnen.



Want ook geschiedenis schrijven is volgens Démare een doel van Pogacar. "Hij is nu al een legende en hij wil geschiedenis blijven schrijven. Hij wil iets doen wat nog niemand ooit gedaan heeft."