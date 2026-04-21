📷 Van der Poel en Pogacar deden het al: Evenepoel ook uitgelachen na de Amstel Gold Race

Met zijn zege in de Amstel Gold Race stond Remco Evenepoel al voor de tiende keer op het podium in 2026. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hoort daar echter ook een opvallend accessoire bij.

Zijn zege in de Amstel Gold Race was voor Remco Evenepoel zijn zevende individuele zege in 2026, daarmee heeft hij één zege meer dan Paul Seixas, Jonathan Milan en Jonas Vingegaard dit jaar.

Evenepoel werd ook nog eens tweede en derde in een rit in de Ronde van Catalonië en ook derde in de Ronde van Vlaanderen. Net voor het podium van de Ronde merkten Pogacar en Van der Poel iets opvallend aan Evenepoel.

Evenepoel draagt handschoenen op het podium

Want plots droeg de olympische kampioen handschoenen. Die was Evenepoel niet vergeten uit te trekken, want hij draagt tijdens een koers zelden handschoenen. Evenepoel moet die aantrekken om een sponsor te promoten.

Dat was Pogacar en Van der Poel dus opgevallen en zijn moesten er hartelijk om lachen. En ook net voor het podium van de Amstel Gold Race merkte Skjelmose de handschoenen van Evenepoel op, ook hij moest er mee lachen.

Ook op het podium in Luik-Bastenaken-Luik?

De handschoenen van Evenepoel zullen ook al klaar liggen voor zondag, in Luik-Bastenaken-Luik mikt hij uiteraard weer op het podium. Of hij ook wereldkampioen Tadej Pogacar zal kunnen kloppen, dat is maar de vraag.



