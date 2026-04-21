"Teleurgesteld": Van Aert moest toch even slikken na Milaan-Sanremo door Pogacar

Wout van Aert moest na een valpartij in Milaan-Sanremo lang achtervolgen, maar werd uiteindelijk toch nog derde. In zijn jacht om terug te keren reed Van Aert bijzonder snel de Cipressa op, maar Tadej Pogacar was uiteindelijk nog sneller.

Van Aert reed virtueel finale van Milaan-Sanremo

Om zijn fans een plezier te doen, en het virtuele trainingsplatform Rouvy in de kijker te zetten, reed Wout van Aert nog eens virtueel de finale van Milaan-Sanremo, met onder meer de Cipressa en de Poggio.

Van Aert werd een maand geleden derde in Milaan-Sanremo na een lange achtervolging. Hij was betrokken bij de zware valpartij met Tadej Pogacar, maar kon niet onmiddellijk weer vertrekken door materiaalpech.

Nadat hij zijn reservefiets had gekregen moest Van Aert aan een lange achtervolging beginnen om nog een goed resultaat uit de brand te slepen. Het was niet in beeld, maar Van Aert reed een bijzonder snelle beklimming van de Cipressa.

Geen KOM voor Van Aert op de Cipressa

"Ik dacht dat ik hier de KOM (King of the Mountains, nvdr.) ging pakken", kwam de herinnering bij Van Aert naar boven toen hij virtueel de Cipressa naar boven aan het rijden was. "Ik reed zo hard omhoog en dacht echt dat ik de snelste ging zijn"

"Achteraf bleek Pogacar nog sneller te zijn en ik was wel wat teleurgesteld." Enkele weken later versloeg Van Aert wel de wereldkampioen in de sprint in Parijs-Roubaix, wat hem nog veel meer glorie gaf dan een KOM op de Cipressa.



