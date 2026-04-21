Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
📷 "Vreselijk": Ilan Van Wilder maakt moeilijke beslissing bekend
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ilan Van Wilder komt deze week niet aan de start van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De renner van Soudal Quick-Step kampt nog altijd met de naweeën van een virale infectie.

Afgelopen zondag kwam Ilan Van Wilder al met vraagtekens aan de start van de Amstel Gold Race door gezondheidsproblemen. Hij reed de Nederlandse klassieker wel uit, maar werd 90ste op meer dan acht minuten. 

Geen Van Wilder in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Hij heeft nu de knoop doorgehakt om de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik links te laten liggen. "Sinds ik tijdens Tirreno-Adriatico een virale infectie heb opgelopen, heb ik me nooit meer helemaal de oude gevoeld", schrijft Van Wilder op Instagram. 

"Ik heb het sindsdien moeilijk en lijd eronder, want ik ben nog lang niet op het niveau dat ik zou moeten hebben. Het is tijd om mijn lichaam te laten herstellen en wat onderzoek en tests te laten doen om erachter te komen wat er aan de hand is."

Van Wilder baalt van missen Ardennenklassiekers

"Ik vind het vreselijk om mijn favoriete wedstrijden te moeten missen, maar hopelijk kan ik me snel weer richten op het tweede deel van het seizoen", besluit Van Wilder zijn bericht nog. 

In de Waalse Pijl eindigde Van Wilder al twee keer in de top twintig, hij werd 14de in 2023 en 16de in 2024. In Luik-Bastenaken-Luik was zijn beste notering een 22ste plaats in 2023. Dit jaar moet hij de twee koersen dus missen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ilan Van Wilder

Meer nieuws

📷 Net als Van der Poel en Pogacar: Evenepoel ook uitgelachen na de Amstel Gold Race

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Matteo Jorgenson Tadej Pogacar Thomas Pidcock Ine Beyen Ilan Van Wilder Klaas Lodewyck Jose De Cauwer Tibor Del Grosso Laurens De Plus Mikkel Bjerg Andy Schleck Thibau Nys Bauke Mollema Tom Dumoulin Danilo Napolitano Philippe Gilbert Patrick Lefevere

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved