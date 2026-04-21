📷 "Vreselijk": Ilan Van Wilder maakt moeilijke beslissing bekend

Ilan Van Wilder komt deze week niet aan de start van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De renner van Soudal Quick-Step kampt nog altijd met de naweeën van een virale infectie.

Afgelopen zondag kwam Ilan Van Wilder al met vraagtekens aan de start van de Amstel Gold Race door gezondheidsproblemen. Hij reed de Nederlandse klassieker wel uit, maar werd 90ste op meer dan acht minuten.

Geen Van Wilder in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Hij heeft nu de knoop doorgehakt om de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik links te laten liggen. "Sinds ik tijdens Tirreno-Adriatico een virale infectie heb opgelopen, heb ik me nooit meer helemaal de oude gevoeld", schrijft Van Wilder op Instagram.

"Ik heb het sindsdien moeilijk en lijd eronder, want ik ben nog lang niet op het niveau dat ik zou moeten hebben. Het is tijd om mijn lichaam te laten herstellen en wat onderzoek en tests te laten doen om erachter te komen wat er aan de hand is."

Van Wilder baalt van missen Ardennenklassiekers

"Ik vind het vreselijk om mijn favoriete wedstrijden te moeten missen, maar hopelijk kan ik me snel weer richten op het tweede deel van het seizoen", besluit Van Wilder zijn bericht nog.

In de Waalse Pijl eindigde Van Wilder al twee keer in de top twintig, hij werd 14de in 2023 en 16de in 2024. In Luik-Bastenaken-Luik was zijn beste notering een 22ste plaats in 2023. Dit jaar moet hij de twee koersen dus missen.



