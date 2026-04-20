Ouders Evenepoel worden weer warm onthaald bij mensen die erg veel betekend hebben voor Remco

De ouders van Remco Evenepoel plannen vandaag een bijzonder bezoek. Patrick en Agna gaan langs bij mensen die veel voor Remco betekend hebben.

Evenepoel koerste zondag dus op Nederlandse bodem. Dat brengt ongetwijfeld herinneringen terug aan zijn jeugdperiode. Voor hij zich ontbolsterde als wielrenner voetbalde Evenepoel onder meer voor PSV Eindhoven. In zijn tweede jaar bij die club nam Remco intrek bij een gastgezin. Debby en Bart Smetsers ontfermden zich over hem.

Het koppel verbleef immers in Best, een gemeente op een kleine vijftien kilometer van Eindhoven. Debby en Bart mogen zich vandaag aan bezoek verwachten. "Ik weet dat mijn ouders ze maandag gaan bezoeken en we hebben nog altijd veel contact", deelt Evenepoel mee aan In De Leiderstrui. "Denk aan felicitaties en al dat soort dingen."

Remco Evenepoel heeft een druk schema

Ondertussen heeft Evenepoel al heel veel bereikt waarvoor felicitaties aan de orde zijn. Ten huize Smetsers zijn ze ongetwijfeld enorm trots op Remco en zijn ze blij met hun aandeel in zijn opvoeding. "Jammer genoeg is mijn eigen schema altijd heel druk, dus ik kan ze zelf niet zo heel vaak bezoeken", moet Evenepoel heel eerlijk bekennen.

Het leven als profwielrenner brengt hem immers van de ene locatie naar de andere voor het rijden van een wedstrijd of een trainingsperiode. Debby en Bart mogen echter ook Remco nog eens aan hun deur verwachten. "Ik zal er zeker nog eens langstrekken. Ik ben er zeker van dat ze hebben gekeken", verwijst hij naar de Amstel.

Evenepoel koos in 2017 voor wielrennen

Lees ook... Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma›

Evenepoel speelde uiteindelijk vier seizoenen bij PSV maar keerde in 2017 terug naar eigen land. Na vier maanden bij KV Mechelen stopte hij met voetballen. Niet veel later reed en won hij zijn eerste jeugdwedstrijd in het wielrennen en de trein was vertrokken. De rest is inmiddels geschiedenis.