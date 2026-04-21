Na zeven jaar weg bij Soudal Quick-Step: Vansevenant nam al maatregelen

De wegen van Mauri Vansevenant (26) en Soudal Quick-Step zullen eind dit jaar scheiden. Om een contract te onderhandelen bij een andere ploeg nam Vansevenant ook al een bekende makelaar onder de arm.

Sinds juli 2020 rijdt Mauri Vansevenant voor The Wolfpack. Eind september van dat jaar liet Vansevenant zich een eerste keer opmerken bij de profs door mee te schuiven in de ontsnapping in de Waalse Pijl.

Vansevenant bleef als laatste over van die vlucht en probeerde met zo veel mogelijk voorsprong aan de Muur van Hoei te beginnen. Tot Vansevenant plots in de struiken belandde, net voor de voet van de Muur werd hij gegrepen.

Vansevenant vertrekt bij Soudal Quick-Step

Zes jaar later hoopt Vansevenant een goed resultaat neer te zetten in de Waalse Pijl. In de Amstel Gold Race bewees hij al dat het goed zit met zijn vorm, want Vansevenant werd zevende in de Nederlandse klassieker.

En Vansevenant rijdt ook voor een nieuw contract, van Soudal Quick-Step kreeg hij al te horen dat hij moet vertrekken eind dit jaar. "Maar hij had dat ook al voor zichzelf uitgemaakt", zegt zijn vader en ex-renner Wim Vansevenant bij Sporza.

Alex Carera nieuwe makelaar van Mauri Vansevenant

Volgens vader Vansevenant moet zijn zoon zich geen zorgen maken, hij zal in 2027 zeker nog in het peloton rijden. Zelf zal hij dat contract niet meer onderhandelen, wielermakelaar Alex Carera behartigt nu de zaken van Mauri Vansevenant.



"Soms botste het eens en dat wou ik niet meer", legt Wim Vansevenant uit. "Ik ben blij dat ik dat managen heb afgegeven aan iemand anders. Zo heb ik de coureur losgelaten en mijn zoon proberen te houden."