Niet Evenepoel, wel Seixas: Naesen spreekt duidelijke taal voor Luik-Bastenaken-Luik

Een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, dat wordt er zondag verwacht in Luik-Bastenaken-Luik. Of zal Paul Seixas (19) zich opwerpen als de grote uitdager van de wereldkampioen?

Wint Seixas meteen de Waalse Pijl?

Met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijdt Paul Seixas (19) deze week zijn eerste twee klassiekers op Belgische bodem bij de profs. Twee jaar geleden was Seixas al eens de beste in Luik bij de beloften.

Ploegmaat Oliver Naesen ziet Seixas al meteen scoren deze week. "Paul heeft volgens mij meer kans in de Waalse Pijl dan in Luik. Hij maakt woensdag kans op de overwinning en dat is hallucinant voor iemand van die leeftijd", zegt hij bij HLN Wielerpodcast.

Wordt Seixas uitdager van Pogacar in Luik?

In Luik-Bastenaken-Luik ziet Naesen de jonge Fransman niet de wereldkampioen kloppen. "Daarvoor heb ik te veel respect voor de überkampioen die Pogacar is. Al blijf ik wel van mening dat hij de enige is die in staat is om hem te volgen."

Naesen verwacht dat Seixas, net als in de Strade Bianche, zondag op het podium zal staan in Luik. Ook Greg Van Avermaet ziet het Franse toptalent meteen meedoen voor de prijzen in zijn eerste Waalse monument.



"Luik-Bastenaken-Luik is een examen voor Seixas. Dat is belangrijk met het oog op de komende jaren." Vorig jaar werd Seixas al zevende in de Ronde van Lombardije, doet hij zondag beter in Luik-Bastenaken-Luik?