Evenepoel reageert op zware valpartij van Vauquélin en Jorgenson in Amstel Gold Race

Door de Amstel Gold Race te winnen zegevierde Remco Evenepoel in een koers met een zware valpartij in de finale. Matteo Jorgenson is het voornaamste slachtoffer.

Plots gingen drie renners uit de kopgroep tegen de grond. Kévin Vauquelin was de eerste die neerging op het asfalt en voor Jorgenson was het onbegonnen werk om de valpartij nog te ontwijken. Terwijl Vauquelin snel opnieuw op de fiets sprong, bleef Jorgenson lang liggen met pijn aan de schouder. Hij bleek zijn sleutelbeen te hebben gebroken.

Evenepoel erkende in een interview bij Eurosport, vastgelegd door Cycling Pro Net, dat het ook voor hem best even schrikken was. "Ik was een beetje verrast door de valpartij die tot stand kwam. Op dat moment was ik aan het pushen, omdat ik hard wilde rijden op de Eyserbosweg. Ons plan was om de koers daar heel hard te maken."

Evenepoel wilde niet profiteren

Zo maakt Evenepoel duidelijk dat hij zeker niet wilde profiteren van de valpartij van zijn collega's. Het is niet zo dat hij dat plan ter plekke bedacht heeft omdat die renners tegen de grond gingen. De koers wacht echter op niemand. Een ploeg en renner hebben nog altijd het recht om een vooraf uitgetekend plan uit te voeren als concurrenten gevallen zijn.

"Jammer genoeg is die valpartij gebeurd. Het maakt deel uit van het wielrennen, maar je hoopt nooit dat renners de koers moeten verlaten met een valpartij." Voor Jorgenson was dit inderdaad het geval: hij kon zijn wedstrijd niet verderzetten. Voor Vauquelin lukte dit wel nog: de Fransman van INEOS kwam nog als vijftigste over de streep.

Evenepoel maakte al veel crashes mee

Evenepoel heeft empathie voor renners die betrokken zijn bij crashes, want zelf maakte hij ook al één en ander mee. We herinneren ons nog de horrorcrash in de Ronde van Lombardije in 2020 en ook zijn val in de Ronde van het Baskeland van 2024. In december van dat jaar was er natuurlijk ook de botsing met een Bpost-busje.