Jonge Italiaan zet Tom Pidcock verrassend een neus in Tour of the Alps

Van 20 tot 24 april staat de Tour of the Alps op het programma. Dat is altijd een lastige koers, met een pak hoogtemeters. De eerste rit leverde meteen een verrassing op.

De eerste etappe (144,3 km) begon in de Oostenrijkse stad Innsbruck en kwam er ook aan. Onderweg kwam de klim naar Götzens (4 km / 6,9%) twee keer aan bod. De aanloop naar de aankomst was echter vlak, waardoor de favorieten zich koest hielden.

Thymen Arensman met de late uitval

Iedereen leek zich klaar te maken voor de sprint. Behalve Thymen Arensman. De Nederlander van INEOS Grenadiers probeerde het met een late uitval die ei zo na succesvol was.

Arensman begon helemaal alleen aan de laatste kilometer, maar zou het niet halen. Hij werd 500 meter voor de finish overruled door het peloton. Alles zou beslist worden in de sprint.

Tommaso Dati, een Italiaan van 23, was daarin verrassend de sterkste. De renner van Team UKYO klopte Tom Pidcock, die terugkeert in competitie na zijn zware val in de Ronde van Catalonië.

De Duitser Florian Stork (Tudor Pro Cycling) werd derde. Morgen staat er een rit van Telfs naar Martell op het programma (147,5 km). Daarin zal stevig moeten worden geklommen.