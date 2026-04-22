Debutant in de Waalse Pijl: Uijtdebroeks weet perfect wat hij moet doen op de Muur van Hoei

Met de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland in de benen hoopt Cian Uijtdebroeks klaar te zijn voor de Waalse Pijl. Hij maakt er zijn debuut, maar kent de wegen er als zijn broekzak.

Voor Cian Uijtdebroeks is de Waalse Pijl nog maar zijn tweede eendagswedstrijd van het jaar, midden maart wel hij wel al vijfde in Milaan-Turijn. Sindsdien reed hij nog de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland.

Uijtdebroeks debuteert in de Waalse Pijl

Uit die laatste rittenkoers kwam Uijtdebroeks wel wat vermoeid en zelfs onderkoeld door de laatste etappe, maar dat zou in de Waalse Pijl geen probleem moeten vormen. Voor Uijtdebroeks is het wel zijn debuut in de Waalse klassieker.

"Maar ik ken het lokale rondje heel goed", zei hij vooraf. "Dit is mijn thuisregio, de streek waar ik geboren ben. Dit zijn eigenlijk mijn trainingswegen. Ik heb deze koers nog niet gereden, wat raar is, maar ik ken de wegen dus heel goed."

Muur van Hoei kent geen geheimen voor Uijtdebroeks

Uijtdebroeks blikt vooral uit in langere beklimmingen, de Muur van Hoei (1,3 km aan gemiddeld 9,1%) is vooral een korte en explosieve inspanning. Ook voor Uijtdebroeks wordt het gewoon vol naar boven rijden.



De Muur van Hoei kent weinig geheimen voor Uijtdebroeks. "Het moment waarop je voelt dat je bijna niet meer op je benen kan staan, dat is het moment waarop je moet versnellen. Of dat dan nog kan, is de vraag."