"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt": grote kopzorgen voor Tadej Pogacar en UAE

Geen Tadej Pogacar vandaag in de Waalse Pijl. De ster van UAE Emirates XRG focust op Luik-Bastenaken-Luik, maar zag zijn ploeg dit seizoen kampen met een ware blessuregolf. Ploegleider Andrej Hauptman blijft er rustig onder.

De ziekenboeg van UAE Emirates XRG liep dit seizoen al goed vol. Jan Christen viel in Milaan-Sanremo en brak daarbij zijn sleutelbeen. Isaac Del Toro ligt dan weer in de lappenmand met een spierscheur die hij opliep in de Ronde van het Baskenland. Jhonatan Narváez kwam ten val in de Tour Down Under en brak daarbij meerdere ruggenwervels. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. Jay Vine verliet Australië dan weer met een breukje in de pols.

Tim Wellens brak zijn sleutelbeen in Kuurne-Brussel-Kuurne en is op de terugkeer naar zijn beste niveau. UAE Emirates XRG moest door de blessuregolf dit seizoen zelfs al een koers overslaan. "In totaal hebben we 14 renners die niet in topvorm zijn of niet goed presteren", zei sportief manager Joxean 'Matxin' Fernandez onlangs bij Bici.

Hauptman wil gefocust blijven

"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt”, zegt ploegleider Andrej Hauptman over de recente blessuregolf bij WielerFlits. "Het is niet gemakkelijk in de ploeg, maar wat kun je doen? Gefocust blijven, dat is het belangrijkste. Maar weet je? Dat is elk jaar wel een beetje zo."

"Als je in december je beoogde selectie inplant, is het onmogelijk om in april voor de volle honderd procent aan dat plan te kunnen voldoen. Natuurlijk hadden we nu extreem veel problemen, maar daar moeten we mee leven voor deze klassiekers. Intussen is Wellens terug. Narvaez en Vine binnenkort ook, dus misschien ligt het ergste nu achter ons. Binnenkort zijn we terug de oude."

Zondag in Luik wil het team raak schieten met Pogacar. "Uiteindelijk is elke koers belangrijk voor ons. Je moet altijd hard werken en gefocust blijven om koersen te winnen. Niets gaat vanzelf. Luik is een speciale voor Tadej, en wij weten wat ons te doen staat: hem in positie brengen waaruit hij de koers kan winnen." Pogacar kan voor de vierde keer triomferen in La Doyenne. Daarmee zou hij even goed doen als het duo Moreno Argentin-Alejandro Valverde. Eddy Merckx is nog steeds de onbetwiste recordhouder met vijf zeges.