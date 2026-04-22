Exclusief: Belgische renner heeft wielerwereld getrakteerd op totale verrassing en reageert daar nu op

Soms wordt de wielerwereld nog eens getrakteerd op een totale verrassing. Dat was het geval toen Dylan Teuns enkele weken geleden op de startlijst prijkte van Parijs-Roubaix.

Op de valreep kwam plots het bericht dat Teuns Parijs-Roubaix zou rijden. Hij moest bij Cofidis inspringen. Nochtans zijn de kasseien normaal gezien totaal zijn ding niet. Een Vlaamse voorjaarskoers als de Omloop dat kan nog wel, maar over de kasseien dokkeren in de Hel van het Noorden? Dat hadden we in Teuns niet gezien.

Aan de start van de Waalse Pijl in Herstal had Wielerkrant de kans om Teuns te vragen hoe het hem nu bevallen was om Parijs-Roubaix te rijden. "Héhé", kon er wel een lachje vanaf bij de ervaren renner. "Dat was mooi. Dat was eens een mooie ervaring." Teuns werd 51e in Roubaix: best verdienstelijk. Bij zijn enige vorige deelname gaf hij op.

Teuns won voorafgaand aan de Pogacar-jaren

"Ik heb zeker en vast wel nog altijd liever het Waalse werk", stelt hij iedereen gerust dat zijn specialisatie nog altijd hetzelfde blijft. In 2023 en 2025 won Pogacar in Hoei. In de even jaren viel er al eens vaker een verrassing uit de bus, zoals in 2022. Toen zorgde Teuns zelf voor een Belgische uitbarsting van vreugde door het best te klimmen in Hoei.

"Het kan goed zijn dat het nog een keer een verrassing wordt, maar er staan nog grote namen aan de start. Vauquelin was al twee keer tweede. Iedereen verwacht ook Seixas vooraan." Pogacar rijdt dit jaar niet mee, maar dat betekent volgens Teuns niet dat er niemand bovenuit steekt. "De belangrijke namen komen altijd nog naar voren."

Blessure hindert Teuns



Toen Teuns zijn zege behaalde op de Muur van Hoei, was hij op zijn 30ste, op het toppunt van zijn carrière. Inmiddels is hij er natuurlijk al 34. Sowieso is er weinig kans dat er een tweede overwinning van Teuns komt dit jaar. Hij vertrouwde ons toe dat hij eigenlijk kampt met een blessure.