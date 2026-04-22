🎥 Ludieke Victor Campenaerts en ploegmaats doen een bijzondere oproep aan de fans

We zitten volop in de Ardennenklassiekers, maar bij Visma-Lease a Bike denken ze al aan de Tour de France. Met welk truitje verschijnt de Nederlandse formatie op 4 juli aan de start in Barcelona? Victor Campenaarts heeft alvast een duidelijke voorkeur.

Visma-Lease a Bike gooide gisteren twee ontwerpen online op Instagram. We zien een licht truitje en een donker truitje, beide geïnspireerd op Antoni Gaudí. Het normale truitje van de ploeg leek te veel op de leiderstrui en daarom moet er een alternatief worden gevonden.

Het team roept daarbij de hulp van de fans in. Van 21 tot 23 april kunnen zij hun stem uitbrengen over welk truitje Wout van Aert en co zullen dragen in de Tour. Ook Victor Campenaerts zal aan de start verschijnen van die Tour.

Piganzoli, Kuss en Campenaerts kiezen

Onze landgenoot won er in 2024 een rit en zal dit jaar opnieuw nuttig werk moeten verzetten voor kopman Jonas Vingegaard. Maar Campenaerts en zijn team willen dat vooral in één bepaalde kleur doen, blijkt nu.

In een ludiek filmpje op Instagram laat Campenaerts verschillende ploegmaats aan het woord tijdens hun hoogtestage op Tenerife. Davide Piganzoli kiest voor licht, net als Sepp Kuss. Campenaerts sluit zich daarbij aan.

"Het is redelijk duidelijk: we willen het lichte truitje in de Tour. Dus help ons. Stem op dit truitje, iedereen." Een duidelijke boodschap. Ook kopman Jonas Vingegaard is op Tenerife. De Deen zelf zal in de Tour ongetwijfeld vooral mikken op een andere kleur.



