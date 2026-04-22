Na lastige weken opnieuw klaar: Van Eetvelt onthult zijn droomscenario voor de Waalse Pijl

Lennert Van Eetvelt (24) kan na een moeilijke periode weer aan koersen denken. In de Waalse Pijl hoopt de kopman van Lotto-Intermarché op een goed resultaat.

De voorbije weken waren niet gemakkelijk voor Lennert Van Eetvelt. In de Strade Bianche kwam hij zwaar ten val en moest hij opgeven, in Tirreno-Adriatico reed hij de openingstijdrit nog maar in de tweede etappe ging hij niet meer van start.

Van Eetvelt stoomde zich klaar voor de Giro

Sindsdien reed Van Eetvelt enkel nog de GP Indurain begin april, waar hij wel zevende werd. "Ik heb nu een paar weken gehad om te trainen. Ik heb kunnen ontspannen en ik heb kunnen toewerken naar deze wedstrijden en de Giro", zegt Van Eetvelt.

Hij voelt zich dan ook veel beter, de GP Indurain was al een goede test voor Van Eetvelt om te zien waar hij stond. De mindere punten heeft hij nu nog kunnen wegwerken, waardoor Van Eetvelt weer van goede resultaten mag dromen.

Mag Van Eetvelt dromen van goed resultaat in Waalse Pijl?

In de Waalse Pijl eindigde Van Eetvelt bij twee eerdere deelnames niet in de top twintig, nu hoopt hij een beter resultaat neer te zetten. "In een ideaal scenario moet die Muur me heel goed liggen, maar goed opdraaien is niet makkelijk."



Van Eetvelt hoopt vooral dat de koers toch wat vroeger openbreekt en dat kan misschien wel zonder Pogacar en Evenepoel aan de start. Het goede weer moet alvast helpen om attractief te kunnen koersen.