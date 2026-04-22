Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

De kiem voor de zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix werd wellicht gelegd in de Tour van vorig jaar. Van Aert won toen de slotrit in de Tour door Pogacar te lossen op Montmartre en dat wakkerde het vuur weer aan.

Wout van Aert beleefde een moeilijk jaar in 2025 door zijn valpartij in de Vuelta in 2024. Hij had in de winter geen voldoende basis kunnen leggen, maar verzamelde wel ereplaatsen in heel wat klassiekers.

In de Giro kwam dan een eerste verlossing. Van Aert klopte Del Toro in Siena op de steile slotklim van de Strade Bianche. Daarna trok hij naar de Tour, waar Van Aert het opnieuw moeilijk had om uit te blinken.

Zege in de Tour zorgde voor nieuwe mindset bij Van Aert

Tot de laatste etappe dan, waar Van Aert op de laatste beklimming van Montmartre zelfs Pogacar kon lossen. "Die zege heeft in mijn hoofd veel veranderd", zei Van Aert tijdens een vragenronde op Instagram tijdens een virtuele fietsrit.

"Op dat moment was ik er misschien een beetje te veel van overtuigd dat renners als Pogacar en Van der Poel moeilijk te kloppen waren op de korte kasseiklimmen." Maar op die dag lukte het plots wel voor Van Aert.

Alles viel in zijn plooi voor Van Aert in Roubaix

Ook al besefte Van Aert dat het de laatste dag van de Tour was en hij frisser was dan Pogacar. "Maar door hem te kloppen besefte ik me dat ik toch nog in me had om te winnen van die mannen als alles in z’n plooi valt."



Zo'n acht maanden later viel ook alles in zijn plooi voor Van Aert in Parijs-Roubaix. Hij klopte opnieuw wereldkampioen Pogacar en pakte eindelijk zijn zege in Roubaix.