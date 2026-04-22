Kan Pogacar zijn topvorm nog aanhouden? Ploegleider ziet één gigantisch voordeel

Geen Amstel Gold Race en Waalse Pijl voor Tadej Pogacar, hij trok na Parijs-Roubaix opnieuw richting Monaco. En de wereldkampioen zal volgens zijn ploeg ook klaar zijn om een derde monument te winnen dit jaar.

Met de Amstel Gold Race (2023) en de Waalse Pijl (2023 en 2025) al op zijn palmares hoefde Tadej Pogacar die koersen niet meer af te vinken. De wereldkampioen wilde zich na Parijs-Roubaix volledig klaarstomen voor Luik-Bastenaken-Luik.

Is Pogacar nog altijd in topvorm?

Voor Pogacar is het nog maar zijn vijfde koers van het jaar, maar de wereldkampioen is wel al in topvorm sinds de Strade Bianche begin maart. Is de vorm van de Sloveen niet stilaan aan het verdwijnen?

Ploegleider Andrej Hauptman denkt daar echter niet aan. "We zijn niet zo bang. Onthoud dat hij vorig jaar één week na Parijs-Roubaix in de Amstel Gold Race al terug competitief was", zegt Hauptmann bij WielerFlits.

UAE neemt Seixas en Evenepoel heel serieus al concurrenten

Pogacar heeft nu een week extra kunnen rusten na Parijs-Roubaix en vorig jaar stak hij er al met kop en schouders bovenuit in Luik-Bastenaken-Luik. Maar ook de concurrenten zullen beter zijn met Evenepoel en Seixas.

Bij UAE Team Emirates-XRG zijn ze alleszins blij om Evenepoel en Seixas als concurrenten te hebben in L-B-L. "Het zijn superkampioenen en we kijken ernaar uit om tegen ze te koersen. We nemen ze heel serieus."