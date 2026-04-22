Van Wilder op de sukkel: ploegleider onthult wat er precies aan de hand is

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Ilan Van Wilder moest een streep trekken door de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik door de naweeën van een virale infectie. Ploegleider Geert Van Bondt geeft meer uitleg over wat er met Van Wilder aan de hand is.

In 2026 eindigde Ilan Van Wilder vier keer in de top tien, begin april nog twee keer in de Ronde van het Baskenland, maar hij kampt sinds Tirreno-Adriatico ook met een virale infectie, die nog altijd niet helemaal uit zijn lichaam was.

In de Amstel Gold Race werd Van Wilder pas 90ste op meer dan acht minuten van zijn voormalige kopman Remco Evenepoel. Van Wilder besliste dan ook om de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik aan zich voorbij te laten gaan. 

"Hij voelt zich in het algemeen wel oké, maar hij recupereert niet van inspanningen. Zijn benen lopen meteen vol", zegt ploegleider Geert Van Bondt bij Het Nieuwsblad. Ook voor Soudal Quick-Step is het nog gissen wat er precies aan de hand is. 

Deze week worden er nog extra tests ingepland met Van Wilder om meer duidelijkheid te krijgen. Voor Van Wilder is het wel een mentale dreun, want hij had van de Ardennenklassiekers een echt doel gemaakt. 

Nieuwe doelen voor Van Wilder

Lees ook... Lotto-Intermarché en Soudal Quick-Step moeten wijzigingen doorvoeren voor de Waalse Pijl
Hij moet nu dan maar nieuwe doelen gaan stellen, die wellicht in de zomer liggen. De Tour Auvergne-Rhône Alpes en de Tour de France zullen voor Van Wilder het volgende objectief worden, maar eerst moet hij dus helemaal herstellen. 

Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

11:00
"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

Hebben Pogacar en UAE schrik van Seixas? Cosnefroy verklapt wat UAE-renners over hem zeggen

Hebben Pogacar en UAE schrik van Seixas? Cosnefroy verklapt wat UAE-renners over hem zeggen

Wout van Aert begrijpt nu pas wat er is gebeurd en deelt details van zijn vakantie

Wout van Aert begrijpt nu pas wat er is gebeurd en deelt details van zijn vakantie

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

Lotto-Intermarché en Soudal Quick-Step moeten wijzigingen doorvoeren voor de Waalse Pijl

Lotto-Intermarché en Soudal Quick-Step moeten wijzigingen doorvoeren voor de Waalse Pijl

Dé reden voor deelname aan Parijs-Roubaix? Ex-renner ziet opmerkelijke motivatie bij Pogacar

Dé reden voor deelname aan Parijs-Roubaix? Ex-renner ziet opmerkelijke motivatie bij Pogacar

Iets typisch Belgisch deed topfavoriet Paul Seixas schrikken tijdens verkenning van Waalse Pijl

Iets typisch Belgisch deed topfavoriet Paul Seixas schrikken tijdens verkenning van Waalse Pijl

'Op aanraden van Pogacar? UAE heeft grote plannen met Vermeersch'

'Op aanraden van Pogacar? UAE heeft grote plannen met Vermeersch'

"Teleurgesteld": Van Aert moest toch even slikken na Milaan-Sanremo door Pogacar

"Teleurgesteld": Van Aert moest toch even slikken na Milaan-Sanremo door Pogacar

In een rolstoel na zijn zware valpartij: Van Gils openhartig over zijn zware revalidatie

In een rolstoel na zijn zware valpartij: Van Gils openhartig over zijn zware revalidatie

Na zeven jaar weg bij Soudal Quick-Step: Vansevenant nam al maatregelen

Na zeven jaar weg bij Soudal Quick-Step: Vansevenant nam al maatregelen

Moet Seixas op zijn 19de de Tour rijden? Naesen twijfelt niet en ziet zelfs al laatste kans

Moet Seixas op zijn 19de de Tour rijden? Naesen twijfelt niet en ziet zelfs al laatste kans

Nys zegt waar het op staat over de dominantie van Van der Poel in de cross

Nys zegt waar het op staat over de dominantie van Van der Poel in de cross

📷 "Vreselijk": Ilan Van Wilder maakt moeilijke beslissing bekend

📷 "Vreselijk": Ilan Van Wilder maakt moeilijke beslissing bekend

"Heb het hem meermaals gezegd": Vansevenant stevig op de korrel genomen door collega

"Heb het hem meermaals gezegd": Vansevenant stevig op de korrel genomen door collega

Uitstekend voorjaar van Fleur Moors (20): analiste pakt toch uit met waarschuwing

Uitstekend voorjaar van Fleur Moors (20): analiste pakt toch uit met waarschuwing

📷 Van der Poel en Pogacar deden het al: Evenepoel ook uitgelachen na de Amstel Gold Race

📷 Van der Poel en Pogacar deden het al: Evenepoel ook uitgelachen na de Amstel Gold Race

Van de Winterspelen naar de Waalse Pijl: Sandrine Tas (30) spreekt klare taal over haar debuut

Van de Winterspelen naar de Waalse Pijl: Sandrine Tas (30) spreekt klare taal over haar debuut

Na zware val in Clasica Jaen: Van Gils doet boekje open over verstandhouding met Christen

Na zware val in Clasica Jaen: Van Gils doet boekje open over verstandhouding met Christen

📷 Hielp trauma uit 2023 bij zijn zege? Van Aert verklaart viraal moment van Parijs-Roubaix

📷 Hielp trauma uit 2023 bij zijn zege? Van Aert verklaart viraal moment van Parijs-Roubaix

🎥 Philipsen merkte het op: Van der Poel heeft er opnieuw afscheid van genomen

🎥 Philipsen merkte het op: Van der Poel heeft er opnieuw afscheid van genomen

Forfait voor de Waalse Pijl: Sergeant spreekt zich helder uit over keuze van Evenepoel

Forfait voor de Waalse Pijl: Sergeant spreekt zich helder uit over keuze van Evenepoel

📷 Van Aert en Vingegaard stellen speciaal Tourshirt voor, maar fans hebben het laatste woord

📷 Van Aert en Vingegaard stellen speciaal Tourshirt voor, maar fans hebben het laatste woord

Niet Evenepoel, wel Seixas: Naesen spreekt duidelijke taal voor Luik-Bastenaken-Luik

Niet Evenepoel, wel Seixas: Naesen spreekt duidelijke taal voor Luik-Bastenaken-Luik

Van Aert verklapt opmerkelijk detail over voorbereiding en begrijpt iets niet over zijn zege in Parijs-Roubaix

Van Aert verklapt opmerkelijk detail over voorbereiding en begrijpt iets niet over zijn zege in Parijs-Roubaix

Philippe Gilbert wikt en weegt de kansen van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Philippe Gilbert wikt en weegt de kansen van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Ine Beyen ziet opmerkelijke evolutie in het vrouwenwielrennen

Ine Beyen ziet opmerkelijke evolutie in het vrouwenwielrennen

Tom Pidcock wordt tweede, maar beschrijft zijn vorm met wel héél veelzeggende woorden

Tom Pidcock wordt tweede, maar beschrijft zijn vorm met wel héél veelzeggende woorden

Gewezen topsprinter in nauwe schoentjes: levenslange schorsing dreigt

Gewezen topsprinter in nauwe schoentjes: levenslange schorsing dreigt

Tom Pidcock is terug en doet meteen een scherpe uitspraak over de veiligheid in de koers

Tom Pidcock is terug en doet meteen een scherpe uitspraak over de veiligheid in de koers

Tom Dumoulin geeft de fans van Remco Evenepoel een grote sprankel hoop

Tom Dumoulin geeft de fans van Remco Evenepoel een grote sprankel hoop

De laatste Amstel Gold Race van Bauke Mollema kreeg een zéér zure nasmaak

De laatste Amstel Gold Race van Bauke Mollema kreeg een zéér zure nasmaak

"Vult de verwachtingen telkens in": Ine Beyen krijgt maar geen genoeg van dit Belgisch toptalent

"Vult de verwachtingen telkens in": Ine Beyen krijgt maar geen genoeg van dit Belgisch toptalent

Jonge Italiaan zet Tom Pidcock verrassend een neus in Tour of the Alps

Jonge Italiaan zet Tom Pidcock verrassend een neus in Tour of the Alps

