Van Wilder op de sukkel: ploegleider onthult wat er precies aan de hand is

Ilan Van Wilder moest een streep trekken door de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik door de naweeën van een virale infectie. Ploegleider Geert Van Bondt geeft meer uitleg over wat er met Van Wilder aan de hand is.

In 2026 eindigde Ilan Van Wilder vier keer in de top tien, begin april nog twee keer in de Ronde van het Baskenland, maar hij kampt sinds Tirreno-Adriatico ook met een virale infectie, die nog altijd niet helemaal uit zijn lichaam was.

Wat is er aan de hand met Van Wilder?

In de Amstel Gold Race werd Van Wilder pas 90ste op meer dan acht minuten van zijn voormalige kopman Remco Evenepoel. Van Wilder besliste dan ook om de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik aan zich voorbij te laten gaan.

"Hij voelt zich in het algemeen wel oké, maar hij recupereert niet van inspanningen. Zijn benen lopen meteen vol", zegt ploegleider Geert Van Bondt bij Het Nieuwsblad. Ook voor Soudal Quick-Step is het nog gissen wat er precies aan de hand is.

Deze week worden er nog extra tests ingepland met Van Wilder om meer duidelijkheid te krijgen. Voor Van Wilder is het wel een mentale dreun, want hij had van de Ardennenklassiekers een echt doel gemaakt.

Nieuwe doelen voor Van Wilder

Hij moet nu dan maar nieuwe doelen gaan stellen, die wellicht in de zomer liggen. De Tour Auvergne-Rhône Alpes en de Tour de France zullen voor Van Wilder het volgende objectief worden, maar eerst moet hij dus helemaal herstellen.