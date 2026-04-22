"Het is heel simpel": Naesen weet hoe Evenepoel in L-B-L Pogacar kan kloppen

Kan Remco Evenepoel zondag voor het eerst Tadej Pogacar kloppen in Luik-Bastenaken-Luik? Volgens Oliver Naesen is de tactiek voor Evenepoel bijzonder simpel om daar in te slagen.

Nog nooit een duel Evenepoel-Pogacar in Luik

Een echt duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik, dat kwam er door omstandigheden de afgelopen jaren nog nooit. Vorig jaar had Evenepoel een terugval na zijn succesvolle rentree.

Evenepoel had toen de Brabantse Pijl gewonnen en werd derde in de Amstel Gold Race, maar zijn basis was toch nog niet breed genoeg na zijn ongeval in de winter. In 2024 stond Evenepoel niet aan de start na zijn zware val in het Baskenland.

In 2023 brak Pogacar dan weer zijn pols bij een valpartij, in 2022 kwam de Sloveen niet aan de start door het overlijden van zijn schoonmoeder. In 2021 revalideerde Evenepoel nog van zijn zware valpartij in Lombardije.

Evenepoel moet Pogacar 'gewoon' volgen

Dit jaar lijken Pogacar en Evenepoel allebei wel in topvorm, al lijkt Pogacar toch nog een streepje voor te hebben. Volgens Oliver Naesen moet de tactiek van Evenepoel echter simpel zijn. "Hij moet 'gewoon' volgen", zegt hij bij HLN Wielerpodcast.

"Als hij Pogacar tot de streep kan volgen, maakt hij kans in de sprint. Maar gewoon Pogacar volgen, dat is wel heel simpel gezegd", beseft Naesen ook. "Dat weet iedereen die aan de start staat."



Eind vorig jaar probeerde Evenepoel enkele keren om Pogacar uit te dagen, onder meer op het WK, EK en in Lombardije, maar telkens moest hij bergop de rol lossen. Kan hij nu wel meer weerwerk bieden tegen de wereldkampioen?