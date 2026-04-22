Hebben Pogacar en UAE schrik van Seixas? Cosnefroy verklapt wat UAE-renners over hem zeggen

Paul Seixas wordt steeds meer genoemd als een uitdager en ook mogelijke opvolger van Tadej Pogacar. En ook bij UAE Team Emirates-XRG komt het Franse toptalent steeds meer ter sprake.

In de Waalse Pijl is Paul Seixas straks, bij afwezigheid van onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, topfavoriet om op zijn 19de al te winnen. Al volgt de echte uitdaging wellicht pas zondag.

Dan rijdt Seixas ook Luik-Bastenaken-Luik én staan Evenepoel en Pogacar wel aan de start. Bij UAE Team Emirates-XRG hebben ze alvast de prestaties van het Franse toptalent opgemerkt en spreken de renners er ook over.

UAE praat over prestaties van Seixas

"Natuurlijk hebben we het erover", zegt Benoit Cosnefroy bij Eurosport. "We focussen ons niet alleen op hem, maar we praten wel soms over hem aan de eettafel, want wat hij doet... het is lang geleden dat we zulke prestaties hebben gezien."

"Ook al valt Isaac (Del Toro, nvdr.) daar ook onder." Via de Franse pers krijgt Cosnefroy echter ook veel mee over Seixas. En hij ziet de 19-jarige Fransman ook meteen meedoen voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Cosnefroy verwacht driestrijd in Luik-Bastenaken-Luik



"Wat mij betreft hoort hij bij het trio dat kan meedoen voor de overwinning. Het blijft een koers, niets is zeker vooraf, maar hoe dan ook, met wat hij de laatste tijd heeft laten zien, heeft Paul bewezen dat hij bij de besten hoort. Het wordt een geweldige strijd, denk ik."