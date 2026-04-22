"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

Remco Evenepoel won met een jaar vertraging dan toch de Amstel Gold Race door Mattias Skjelmose te kloppen in de sprint. Ex-renner Chris Horner vond dat de Deen wel heel snel tevreden was met zijn tweede plaats.

In een sprint met twee was Remco Evenepoel duidelijk veel te sterk voor Mattias Skjelmose in de Amstel Gold Race. Het verschil was zelfs zo groot dat er nog een seconde tussen hen zat in de einduitslag.

Werkten Grégoire en Skjelmose te veel met Evenepoel?

Ex-renner Chris Horner, winnaar van de Vuelta in 2013, vond dat Evenepoel wel wat meer weerwerk had mogen krijgen. Want Skjelmose en ook Grégoire werkten wel gewoon mee met de olympische kampioen.

En dat terwijl Evenepoel toch de grote favoriet was vooraf. "Met hem moet je gewoon niet blijven rijden. Laat hem maar op kop rijden", zegt Horner op zijn YouTube-kanaal. Want zowel Skjelmose als Grégoire hadden nog ploegmaats achter zich.

Legde Skjelmose zich te gemakkelijk neer bij tweede plaats?

Als die achtervolgende groep was teruggekomen, hadden ze het Evenepoel nog moeilijk kunnen maken. "Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) en Ewen Costiou (Groupama-FJD) oogden erg sterk en dan had je nog kunnen aanvallen."

Volgens Horner had Skjelmose meer kunnen doen om Evenepoel het moeilijk te maken. De Deen werkte echter mee en verzekerde zich zo ook van de tweede plaats in de Amstel Gold Race.



"Ik begrijp dat Skjelmose tevreden is met die tweede plaats, want bij een tegenvallend seizoen kan hij nog altijd wijzen naar die tweede plaats in de Amstel Gold Race. Maar zijn ploegleider had wel kunnen ingrijpen."