"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

Met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik komt wonderkind Paul Seixas (19) ook op Belgische wegen koersen. Stan Dewulf is straks zijn ploegmaat, maar ziet toch nog een verschil met Tadej Pogacar.

Met drie ritzeges en de eindzege in de Ronde van het Baskenland heeft Paul Seixas zichzelf gebombardeerd tot topfavoriet voor de Waalse Pijl, zondag moet hij een uitdager worden van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

Persoonlijkheid van Seixas

Ploegmaat Stan Dewulf schrikt er dan ook van welk niveau Seixas al haalt op zijn 19de. "En daar komt veel druk bij kijken, want dat onderschatten de mensen soms", zegt hij bij Sporza. Ook qua persoonlijkheid maakt Seixas indruk op Dewulf.

Het Franse wonderkind is vrij introvert en zeker geen tafelspringer. "Echt aangenaam in de omgang." Wie Seixas zou tegenkomen op straat zou niet kunnen denken tot wat hij allemaal in staat is op de fiets.

Dewulf ziet nog groeimarge bij Seixas

Seixas heeft dus al heel veel indruk gemaakt, maar moet volgens Dewulf ook nog leren. Zo moet het Franse toptalent zich rustiger houden in koers, want vaak laat hij zich al van ver zien, terwijl dat niet nodig is.



"Maar bij de profs wordt het verschil gemaakt in de finale. Dat zijn inspanningen die er nog uit moeten. Net als die onnodige aanvallen. Het is een beetje leergeld dat hij betaalt. Aan de andere kant is het ook de charme van een 19-jarige in het profpeloton."