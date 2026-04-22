Wout van Aert begrijpt nu pas wat er is gebeurd en deelt details van zijn vakantie

Wout van Aert vertrok na zijn overwinning in Parijs-Roubaix bijna onmiddellijk naar Spanje. Het is pas sinds hij terug is dat Van Aert begrijpt wat zijn zege hier in Vlaanderen heeft teweeggebracht.

De langverwachte zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix maakte bij heel veel mensen veel emoties los. Van Aert maakte daar weinig van mee, want hij vertrok bijna meteen na zijn overwinning op vakantie.

Vakantie Van Aert kwam op het goede moment

"Dat was geen lastminutebeslissing, maar een reis die al even vastlag. Met de zege van Roubaix op zak, kon die trip eigenlijk niet beter vallen", zegt Van Aert bij HLN. En door zijn zege werd die reis alleen maar plezanter.

Van Aert klonk met zijn vrouw en kinderen heel vaak op zijn kassei, het werd een terugkerend grapje. Pas nu Van Aert terug in België is, begrijpt hij ook hoe zijn overwinning in Parijs-Roubaix hier beleefd is.

Van Aert begrijpt nu pas impact van zijn zege

"Het was misschien niet slecht om daaraan te ontsnappen en wat ‘quality time’ te hebben. Want het was voor mij ook heel emotioneel. Ik voelde me totaal niet moe en kon de wereld aan", stelt Van Aert.

Hij heeft zo heel goed van zijn vakantie kunnen genieten, want Parijs-Roubaix en de week nadien zullen hem altijd bijblijven. En die zege kan hem de komende weken alleen maar helpen om gemotiveerd te blijven.