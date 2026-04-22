Tour of the Alps: Tom Pidcock bezorgt zichzelf een stevige opsteker voor L-B-L

Van 20 tot 24 april vindt de Tour of the Alps plaats. Tom Pidcock ging daarin van de hemel naar de hel. De Brit won vandaag de derde etappe van de zware rittenkoers.

Pidcock viel zwaar in de Ronde van Catalonië en liep er een knieblessure op. Hij moest zijn programma aanpassen en liet onder meer de Amstel Gold Race aan zich voorbijgaan. Zondag start hij in Luik-Bastenaken-Luik. In de aanloop daarop wil hij ritme opdoen in de Tour of the Alps.

Daarin kent de Brit wisselend succes. In de eerste rit werd hij meteen tweede, maar hij sprak achteraf over een zéér slecht gevoel. In de tweede rit kwam hij er niet aan te pas, maar in de derde etappe was het wél raak voor de alleskunner van Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team.

Pidcock maakt het af

Ook de derde rit schotelde het peloton een pak hoogtemeters (3600) voor, dit keer tussen Latsch en Arc. Het zwaartepunt lag vooral in het begin met de beklimmingen van onder meer de Passo Castrin (22,2 km aan gemiddeld 5,7%). De koers was amper begonnen of we kregen al een zware valpartij, waardoor er een korte neutralisatie volgde. Onder anderen Lorenzo Finn, wereldkampioen bij de beloften, werd zo uit koers geslagen.

Op de Passo Castrin roken Sam Oomen (Lidl-Trek) en Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) hun kans. Het tweetal sprong weg uit het peloton. Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla) probeerde tevergeefs de aansluiting te maken.

De twee koplopers reden een tijdlang aan de leiding met 45 seconden voorsprong. Ze kwamen als eerste boven op de top van de laatste beklimming, maar werden op zo'n vijf kilometer van de streep gegrepen. We kregen een sprint. Tom Pidcock zat daarin uitstekend geplaatst en maakte het ook knap af. Een stevige opsteker voor de Brit na zijn slechte gevoel van eergisteren. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) blijft de koploper in het algemeen klassement.



