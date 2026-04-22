Surprise van de chef: Arnaud De Lie voegt deze grote ronde toe aan zijn programma

Arnaud De Lie beleeft een voorjaar dat getekend werd door fysieke kwaaltjes. De Luxemburger mag die kwaaltjes binnenkort van zich afrijden in de Giro. Hij zal er zijn debuut maken.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De Lie zal op 8 mei in Bulgarije aan de start staan van de Giro. Het is de eerste keer dat De Lie deelneemt aan La Corsa Rosa. Hij moet er vooral op zoek gaan naar ritzeges in de sprint.

De Lie rijdt ook de Tour

Het zou wel niet het plan zijn dat De Lie zich kapotrijdt in Italië. Hij neemt dit jaar namelijk ook nog deel aan de Tour de France, waar hij eerder in 2024 en 2025 al aan deelnam. Daar moet hij fris aan de start komen.

De volgende wedstrijd van De Lie wordt de Famenne Ardenne Classic op 3 mei. In 2023 en 2024 won hij die wedstrijd. De laatste koers waar de sprinter van Lotto Intermarché dit jaar aan deelnam, was In Flanders Fields. Daar werd hij knap vierde.

Hij reed daarna ook nog Dwars door Vlaanderen, maar moest daarin opgeven door ziekte. Ook in Parijs-Roubaix haalde hij de finish niet. Zo is het een wisselvallig seizoen voor onze landgenoot, tot onbegrip van José De Cauwer.



De Lie zit in zijn laatste contractjaar bij Lotto Intermarché. Daardoor wordt momenteel stevig gespeculeerd over zijn toekomst. Onder meer Red Bull-BORA-hansgrohe werd al genoemd als mogelijke bestemming. Maar eerst dus de Giro rijden.