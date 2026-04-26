Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Het Belgische wielrennen werd eerder vandaag in een diepe rouw gedompeld door het overlijden van Milan Bral (21). Zijn broer, Senne Bral, deelt een emotionele boodschap op Facebook.

Milan Bral, het neefje van ex-prof Sep Vanmarcke, raakte zaterdagavond betrokken bij een auto-ongeval. Hij werd overgebracht naar het UZ Gent, maar bezweek later aan zijn verwondingen. Volgens Het Nieuwsblad heeft het parket nu een verkeerskundige ingeschakeld om de omstandigheden van het incident te onderzoeken.

Boodschap op Facebook

Brals ploeg, Dovy Keukens FCC Cycling Team, deelde een emotioneel bericht op Instagram. Senne Bral, zijn broer, deed hetzelfde op Facebook. "Beste Milan, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven", schrijft hij.

"Gisterenavond waren we nog met elkaar aan het praten voor je vertrok op training. En dan plots kregen we vandaag te horen dat je betrokken was bij een auto ongeval."

"Mijn hart stopte toen even met kloppen, niet omdat ik dacht dat je eraan ging sterven maar omdat je zo blij was dat je mocht meedoen aan het Belgisch Kampioenschap tijdrijden en omdat deze kans verdween."

"Ook was ik wel bezorgd om je want je blijft nog altijd mijn broer. Voor ik het wist zat ik en de auto op weg naar het UZ in Gent. Toen we daar aankwamen en we jou voor het eerst mochten zien, leek het er niet goed aan toe." Hieronder kunt u de volledige boodschap lezen van Senne Bral aan zijn broer.



