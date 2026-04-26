"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

Emiel Verstrynge werd vierde na een knappe koers. Hij boekt zo opnieuw een knap resultaat nadat hij een week eerder ook al vijfde was geworden in de Amstel Gold Race. Verstrynge bevestigde in Luik en was achteraf een tevreden man, maar baalde ook over het gemiste podium.

Net niet genoeg voor het podium

"Op voorhand had ik hier meteen voor getekend", wordt hij aangehaald door Het Nieuwsblad . "Ik ben echt wel trots op deze prestatie. Het moet allemaal nog een beetje doordringen. Maar als het podium zo dichtbij is, vloek je toch ook wel eens."

La Redoute hakte er ook bij hem stevig in. "Doordat er de hele dag gecontroleerd werd, zat iedereen op La Redoute al snel op zijn limiet. Ik kon het tempo gelukkig net volhouden, maar nadien had ik wel nog een paar moeilijke momenten. Gelukkig hield ik stand." Hij werd daarna nipt geklopt door Evenepoel voor de derde plek. "In de sprint heb ik naar mijn gevoel de juiste dingen gedaan. Maar het was net niet juist genoeg, waarschijnlijk."

Verstrynge – vooral een crosser – laat nu ook mooie dingen zien op de weg. "Of ik meer in mezelf moet geloven als wegrenner? Misschien wel, maar dat groeit ook vanzelf door deze prestaties. Als ik mijn gevoel van vandaag vergelijk met dat van vorig jaar, merk ik duidelijk verschil. Dat is positief. Het is leuk om stap voor stap te kunnen groeien."



Verstrynge zet zo mooie stappen in zijn wegcarrière. Alpecin-Premier Tech geeft hem de ruimte om ook op de weg zijn grenzen te verleggen. Beide partijen zijn tot eind 2028 aan elkaar gebonden. Kan Verstrynge stappen blijven zetten onder de gebroeders Roodhooft?