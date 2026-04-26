Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

Ook het vrouwenpeloton werkte vandaag Luik-Bastenaken-Luik af. Een sterke Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) reed naar haar derde zege in Luik en wordt zo alleen recordhoudster.

Vollering schitterde eerder deze week al in de Waalse Pijl en had daarvoor ook al gewonnen in onder meer de Ronde van Vlaanderen. Ze was de topfavoriete voor Luik-Bastenaken-Luik en maakte die status helemaal waar.

Het was ook uitkijken naar wat Lotte Kopecky kon laten zien in de Ardennen, maar de tweevoudige wereldkampioene zou geen hoofdrol vertolken door een lekke band. De openingsfase werd getekend door een pak (weinig succesvolle) aanvallen en een val.

Vollering versnelt op La Redoute

Femke Gerritse (SD Worx-Protime) stak daarna het vuur aan de lont door te ontsnappen, maar ze werd op ruime afstand van de finish ingelopen. Er ontstond daarna een kopgroep van acht rensters, maar alles kwam weer samen voor La Redoute.

Topfavoriete Demi Vollering zette haar ploeg daarna aan het werk en versnelde vervolgens zelf. Niemand kon de Nederlandse volgen en op meer dan 30 kilometer van de streep begon ze aan een succesvolle solo. Ze rondde nog de Roche-aux-Faucons en kwam alleen binnen.

Met drie overwinningen in Luik wordt ze alleen recordhoudster. Anna van der Breggen, Puck Pieterse en Kasia Niewiadoma sprintten anderhalve minuut later voor de tweede plaats. Pieterse haalde het voor Niewiadoma en Van der Breggen.



