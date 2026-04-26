"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

Paul Seixas. Onthoud de naam. De Franse wonderboy van 19 was de enige die Tadej Pogacar lang kon volgen in Luik-Bastenaken-Luik. Na een hevige strijd moest hij uiteindelijk het hoofd buigen, maar met een tweede plaats bevestigt hij alle lof. Dit had Seixas achteraf zelf te vertellen.

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) werd naar voren geschoven als een van de favorieten voor de zege. Door zijn leeftijd en het verleden van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in Luik stond hij misschien nog net onder de twee. Maar dat zal na vandaag misschien veranderen.

Seixas looft zijn ploeg

De jonge Fransman reed een uitstekende koers. "Vandaag was ik er zo dichtbij", vertelde hij in het flashinterview, geciteerd door In de Leiderstrui. "Het was mijn eerste Luik. Ik wilde er echt alles aan doen, en dat heb ik gedaan."

Pogacar probeerde de forcing te voeren op La Redoute. "Tadej was uiteindelijk sterker. Ik zat al aan mijn limiet boven aan de Redoute", geeft hij toe, waarna hij zijn ploeg loofde. "Mijn team heeft me de hele dag perfect gepositioneerd; ze hebben fantastisch werk geleverd."

Het verschil werd uiteindelijk gemaakt op de Roche-aux-Faucons. "Ik kwam net tekort voor de eindsprint met hem. Ik heb zo goed mogelijk gefinisht en de tweede plaats veiliggesteld." Seixas debuteerde in de snelste LB-L ooit. "Het was eerder in ons voordeel", denkt hij. "Ik vond het prettig dat het positioneren daardoor makkelijk was. Het peloton werd ook snel uitgedund. We konden daardoor meer ontspannen rijden."



Seixas blijft dit seizoen goed presteren. Na knalprestaties in onder meer de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl is het nu de vraag of hij naar de Tour zal trekken. Bij onze zuiderburen hopen ze vurig van wel, zeker na zijn ijzersterke Luik-Bastenaken-Luik.