"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

UAE Team Emirates-XRG domineert al jaren het profpeloton, maar volgens analist Thijs Zonneveld reikt de invloed van de ploeg veel verder dan alleen de koers. In de Tourspecial van Wielerrevue schetst hij een opvallend beeld van de machtspositie van de formatie rond Tadej Pogačar.

De beruchte zwarte lijst

Volgens Zonneveld draait het bij UAE Team Emirates-XRG niet alleen om sterke benen, maar ook om een uitgekiende strategie. Hij verwijst daarbij naar uitspraken van Nils Politt, die eerder onthulde dat binnen de ploeg een zogenaamde zwarte lijst zou circuleren.

Op die lijst zouden renners staan die tijdens wedstrijden extra in de gaten worden gehouden en absoluut geen ruimte mogen krijgen in een ontsnapping. Politt gaf daar een duidelijke waarschuwing bij. "Daar wil je niet opstaan", klonk het. Die uitspraak werd door Zonneveld aangehaald in Wielerrevue als voorbeeld van de manier waarop UAE zijn concurrenten onder druk zet. Volgens de Nederlandse analist is dat geen zwaktebod, maar juist een slimme tactiek die een psychologisch effect creëert in het peloton.

Renners denken twee keer na

De invloed van zo'n aanpak zou volgens Zonneveld groot kunnen zijn. Wanneer renners merken dat tegenstanders die kritiek uiten of zich verzetten extra hard worden aangepakt, ontstaat vanzelf een vorm van voorzichtigheid.

De analist wijst naar Matteo Jorgenson als voorbeeld. Volgens Zonneveld heeft de Amerikaan het sinds enkele uitspraken over UAE bijzonder moeilijk gehad om opnieuw grote successen te boeken.

"Hij heeft sinds hij een uitspraak deed in de media geen koers meer gewonnen," stelt Zonneveld in de Tourspecial van Wielerrevue. Volgens hem zien andere renners dat ook gebeuren en houden ze zich liever op de achtergrond. "Ze willen niet zoals Jorgenson eindigen." Of die theorie volledig klopt, valt moeilijk te bewijzen, maar volgens Zonneveld speelt perceptie in het peloton een grote rol.



Lees ook... Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?›

Pogačar en zijn superploeg

De enorme breedte van UAE Team Emirates-XRG maakt volgens Zonneveld een groot verschil. De ploeg beschikt over zoveel sterke renners dat ze vaak een wedstrijd volledig kunnen controleren. Daardoor ontstaat volgens hem een situatie waarin de ploeg niet alleen voor Pogačar rijdt, maar ook mee bepaalt welke concurrenten kansen krijgen.

Zonneveld vat dat scherp samen. "Zij beslissen mee als iemand anders wint dan Pogačar." Dat zou ervoor zorgen dat veel renners liever een goede relatie onderhouden met de Sloveense superster en zijn ploegmaats. Toch maakt de analist een belangrijk onderscheid tussen de ploeg en haar kopman.

Pogačar blijft immens populair

Ondanks de dominante positie van UAE blijft Tadej Pogačar volgens Zonneveld bijzonder geliefd in het peloton. De Sloveen combineert zijn indrukwekkende prestaties met een open en vriendelijke houding tegenover collega's. De analist trekt zelfs een historische vergelijking met een van de meest dominante periodes uit het wielrennen. "Dat is best Armstrongiaans, al was dat wel op een erg ander niveau."

Volgens Zonneveld zit het grote verschil vooral in de persoonlijkheid van Pogačar. "Pogačar is sociaal gewoon veel handiger, waardoor hij overal vrienden heeft en sympathiek gevonden wordt."

Die combinatie van sportieve suprematie en persoonlijke populariteit maakt UAE Team Emirates-XRG volgens hem tot een unieke macht in het hedendaagse wielrennen. De vraag blijft of die dominantie de komende jaren alleen maar groter zal worden.