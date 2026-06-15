Niet China: dit land heeft volgens Ralph Denk enorm veel wielerpotentieel

Het profwielrennen heeft volgens Red Bull-BORA-hansgrohe-ploegbaas Ralph Denk nog een enorme groeimarge. Hij pleit voor een modernere sport, een eenvoudigere kalender en meer grote wedstrijden buiten Europa.

Denk ziet enorm potentieel

In de Tourspecial van Procycling kreeg Ralph Denk de vraag hoe het wielrennen er in de toekomst moet uitzien en of ploegen ooit een deel van de televisiegelden zullen ontvangen.

De Duitser vindt dat de teams daar op termijn recht op hebben, maar dat eerst een ander probleem moet worden aangepakt. Volgens Denk moet de sport aantrekkelijker worden gemaakt voor een groter publiek. "De teams verdienen dat wel. Maar het doel moet eerst zijn om het product aantrekkelijker te maken", klinkt het. Daarmee legt hij de nadruk op groei in plaats van een onmiddellijke herverdeling van de inkomsten.

Minder koersen, meer toppers

Volgens Denk beschikt het wielrennen over een fantastische basis, maar wordt het potentieel niet volledig benut. Hij ziet vooral problemen in de overvolle wedstrijdkalender.

Daardoor komen de beste renners niet vaak genoeg tegen elkaar uit. De ploegbaas verwees daarbij naar Luik-Bastenaken-Luik, waar hij een grote naam miste. Daarnaast vindt hij dat er simpelweg te veel wedstrijden zijn. Dat zorgt ervoor dat het aanbod versnipperd raakt en sommige koersen aan uitstraling verliezen.

De wereld ligt nog open

Denk kijkt vooral naar markten buiten Europa. Volgens hem laat het wielrennen enorme kansen liggen in verschillende delen van de wereld.





Japan, Singapore, Zuid-Afrika en zowel Noord- als Zuid-Amerika noemt hij interessante groeimarkten. Ook India ziet hij als een land met veel mogelijkheden voor de sport. Over de beelden van een recente koers in dat land was hij bijzonder enthousiast. "Unglaublich! In die richting moeten we denken." Volgens Denk moet de sport veel internationaler worden om nieuwe supporters en sponsors aan te trekken.

Eerst groeien, daarna verdelen

Hoewel ploegen al langer dromen van een deel van de televisierechten, begrijpt Denk ook de positie van grote organisatoren zoals ASO.

Hij beseft dat historische rechten niet zomaar worden opgegeven en kiest daarom voor een andere aanpak. Eerst moet het totale wielerproduct groeien, zodat iedereen uiteindelijk beter wordt van die ontwikkeling.

Zijn boodschap vat hij eenvoudig samen: "Make cycling bigger!" Volgens de Duitser zal een grotere en toegankelijkere sport vanzelf leiden tot meer inkomsten voor alle betrokken partijen.

Denk besluit bovendien dat het profwielrennen vandaag nog te ingewikkeld is voor nieuwe fans. Een duidelijkere structuur en een internationalere kalender kunnen volgens hem de sleutel vormen voor een succesvolle toekomst.