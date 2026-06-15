Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

Jonas Vingegaard staat bekend als een van de beste ronderenners ter wereld, maar naast de fiets heeft de Deen nog een grote passie. In de Tourspecial van WielerFlits vertelt hij openhartig over een sport die hij na zijn carrière graag zelf zou beoefenen.

Tennis verovert het hart van Vingegaard

Dat Jonas Vingegaard volledig leeft voor het wielrennen, hoeft geen uitleg. Toch blijkt de Deen ook een fervent liefhebber van tennis te zijn. In de Tourspecial van WielerFlits onthult hij zelfs dat het zijn favoriete sport is naast het fietsen.

"Dat is inderdaad mijn favoriete sport naast het wielrennen", vertelt Vingegaard. Opvallend genoeg kijkt hij thuis nauwelijks naar sport op televisie. Meestal volgt hij wedstrijden wanneer hij op trainingskamp is of onderweg naar een koers. Zo groeide zijn interesse geleidelijk, zonder dat hij daar bewust naar op zoek was.

Een soigneur speelde een hoofdrol

Het verhaal achter zijn tennisliefde is opvallend eenvoudig. Binnen de ploeg was er een soigneur die tijdens de massages steevast tennis op televisie zette.

Vingegaard vertelt dat hij daardoor steeds vaker bleef kijken en de sport beter leerde kennen. "Het begon een paar jaar geleden toen we een soigneur in de ploeg hadden die altijd tennis op had staan tijdens de massages."

Wat begon als achtergrondgeluid tijdens het herstel, groeide uit tot een echte hobby. Inmiddels probeert de Deense Tourwinnaar geregeld grote toernooien en belangrijke wedstrijden te volgen.





Holger Rune maakt de sport nog populairder

De opmars van landgenoot Holger Rune heeft daar nog een extra dimensie aan toegevoegd. De jonge Deense tennisser groeide de voorbije jaren uit tot een van de grootste talenten op het ATP-circuit.

Volgens Vingegaard heeft die ontwikkeling zijn belangstelling alleen maar versterkt. "Met de opkomst van de goede Deense tennisser Holger Rune is die interesse alleen maar groter geworden." Voor veel Deense sportliefhebbers is Rune uitgegroeid tot een nationale trots en ook Vingegaard blijkt zijn prestaties met veel interesse te volgen.

Tennis na de wielercarrière?

Opvallend is dat Vingegaard niet alleen graag kijkt naar tennis, maar zichzelf ooit ook op een tennisbaan ziet staan. De Tourkampioen beseft echter dat hij voorlopig beter geen risico's neemt.

"Het is een sport die ik na mijn carrière zelf zou willen proberen." Momenteel houdt hij de boot nog af uit voorzorg. "Nu durf ik het niet uit angst voor blessures, maar het lijkt me een erg technische en leuke sport." Dat is een logische keuze voor een renner die elk seizoen strijdt voor de grootste prijzen in het wielrennen. Een ongelukkige val op een tennisveld zou grote gevolgen kunnen hebben.

Voorlopig blijft Jonas Vingegaard dus vooral supporter van de sport. Maar eens zijn indrukwekkende wielercarrière erop zit, zou het zomaar kunnen dat de Deen regelmatig met een tennisracket op de baan verschijnt.