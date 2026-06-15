‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

Visma Lease a Bike lijkt zijn Tourselectie helemaal rond te hebben. Na de blessure van Christophe Laporte moest de Nederlandse formatie nog op zoek naar een vervanger, maar die keuze zou nu gemaakt zijn. Per Strand Hagenes krijgt volgens Het Laatste Nieuws het laatste ticket.

Blessure van Laporte gooide roet in het eten

Eigenlijk stond de Tourselectie van Visma Lease a Bike al maanden vast. Tijdens de ploegvoorstelling in januari was het plan grotendeels uitgetekend, maar de blessure van Christophe Laporte veranderde alles.

De Fransman kwam in mei ten val tijdens een training op de gravelbike en liep daarbij een scheur in de quadriceps op. Daardoor moest de ploegleiding alsnog op zoek naar een nieuwe pion voor de Ronde van Frankrijk. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws is die zoektocht nu afgerond.

Hagenes krijgt het vertrouwen

De keuze zou gevallen zijn op Per Strand Hagenes, zo meldt de krant. De 22-jarige Noor werkte een sterk voorjaar af en liet op verschillende terreinen zien dat hij van grote waarde kan zijn voor de ploeg.

Met een tweede plaats in de E3 Saxo Classic en winst in de Antwerp Port Epic zette hij zich nadrukkelijk op de kaart. Ook in de recente ploegentijdrit maakte Hagenes indruk, waar hij een belangrijke rol speelde in het sterke collectief van Visma. Zijn veelzijdigheid lijkt uiteindelijk de doorslag te hebben gegeven.

Belangrijke rol voor Vingegaard en Van Aert

Hagenes krijgt in de Tour verschillende opdrachten. Op de vlakke ritten kan hij mee de koers controleren in dienst van Jonas Vingegaard, terwijl hij ook een belangrijke schakel kan vormen in de sprinttrein van Wout van Aert.





Daarnaast wordt van de Noor verwacht dat hij een bijdrage levert in de ploegentijdrit, een discipline waarin Visma hoge ambities koestert. Met zijn combinatie van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen past hij perfect binnen het tactische plaatje van de Nederlandse ploeg.

Visma heeft zijn achttal klaar voor de Tour 2026

Behoudens nieuwe pech of ziekte lijkt Visma Lease a Bike daarmee klaar voor de Tour de France. De ploeg combineert ervaren krachten met enkele jongere renners en wil opnieuw meestrijden voor de eindzege én dagsuccessen.

Voor Hagenes betekent de selectie een nieuwe mijlpaal in zijn nog jonge carrière. Voor Visma is het de laatste puzzelstuk in een ploeg die Jonas Vingegaard moet ondersteunen in zijn strijd om het geel en tegelijk kansen wil creëren voor Wout van Aert.

Tourselectie Visma Lease a Bike 2026: Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Per Strand Hagenes, Edoardo Affini, Sepp Kuss, Bruno Armirail, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson.