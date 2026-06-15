Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

Wout van Aerts opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes blijft voor beroering zorgen. Een ontstoken elleboog houdt de Belg aan de kant, maar volgens ex-ploegleider Johan Bruyneel schuilt er mogelijk een ernstiger probleem achter.

Verrassende opgave

De opgave van Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes kwam voor veel wielerliefhebbers als een verrassing. De Belg had een dag eerder nog de vijfde etappe gewonnen en leek na een moeilijke start van de rittenkoers opnieuw op de goede weg.

Ook Johan Bruyneel zag het niet aankomen. "Ik was verrast om dat te zien", zegt hij in zijn podcast THEMOVE. Volgens de voormalige ploegleider had Van Aert het in de eerste ritten weliswaar lastig, maar leek zijn ritzege een duidelijk teken dat de vorm terug was.

Ritzege gaf vertrouwen

Bruyneel wijst erop dat Van Aert ondanks een eerdere val op training nog altijd een indrukwekkende prestatie neerzette. De Belg sprintte overtuigend naar de overwinning en straalde volgens hem opnieuw vertrouwen uit.

"Zijn motivatie leek terug, en het is nooit makkelijk om te winnen", aldus Bruyneel. Ook al ontbraken enkele topsprinters, een rit winnen blijft volgens hem een belangrijke mentale opsteker. Des te groter was de verbazing toen Van Aert de volgende ochtend niet meer aan de start verscheen.

Meer dan een ontsteking?

Intussen raakte bekend dat een ontsteking in de wonde aan zijn elleboog de oorzaak was van de opgave. Die blessure zou tijdens de wedstrijd steeds erger zijn geworden, mogelijk door de belasting tijdens de ploegentijdrit.



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Toch denkt Bruyneel dat het probleem dieper kan zitten. De zwelling aan de elleboog baart hem zorgen en hij sluit een ernstigere blessure niet uit. "Als ik de woorden van de ploegleiders zie, ben ik best bezorgd", zegt hij. Volgens de Belg is het opvallend dat de elleboog zonder duidelijke verklaring zo sterk opzwol.

Race tegen de Tour

Bruyneel durft geen medische diagnose te stellen, maar vreest dat er meer aan de hand is dan een eenvoudige ontsteking. "Ik ben bang dat er iets anders is, zoals een klein breukje", klinkt het. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zou de voorbereiding op de Tour de France een flinke knauw krijgen.

Voorlopig wacht Visma-Lease a Bike de verdere onderzoeken af en blijft de hoop bestaan dat Van Aert tijdig herstelt. Toch groeit de onzekerheid rond een van de belangrijkste pionnen van de Nederlandse ploeg.

Met de Tourstart die steeds dichterbij komt, wordt elke verloren trainingsdag belangrijker. De komende periode zal moeten uitwijzen of Van Aert gewoon pech heeft met een hardnekkige ontsteking, of dat Bruyneels bezorgdheid terecht blijkt te zijn.