Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wout van Aerts opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes blijft voor beroering zorgen. Een ontstoken elleboog houdt de Belg aan de kant, maar volgens ex-ploegleider Johan Bruyneel schuilt er mogelijk een ernstiger probleem achter.

Verrassende opgave

De opgave van Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes kwam voor veel wielerliefhebbers als een verrassing. De Belg had een dag eerder nog de vijfde etappe gewonnen en leek na een moeilijke start van de rittenkoers opnieuw op de goede weg.

Ook Johan Bruyneel zag het niet aankomen. "Ik was verrast om dat te zien", zegt hij in zijn podcast THEMOVE. Volgens de voormalige ploegleider had Van Aert het in de eerste ritten weliswaar lastig, maar leek zijn ritzege een duidelijk teken dat de vorm terug was.

Ritzege gaf vertrouwen

Bruyneel wijst erop dat Van Aert ondanks een eerdere val op training nog altijd een indrukwekkende prestatie neerzette. De Belg sprintte overtuigend naar de overwinning en straalde volgens hem opnieuw vertrouwen uit.

"Zijn motivatie leek terug, en het is nooit makkelijk om te winnen", aldus Bruyneel. Ook al ontbraken enkele topsprinters, een rit winnen blijft volgens hem een belangrijke mentale opsteker. Des te groter was de verbazing toen Van Aert de volgende ochtend niet meer aan de start verscheen.

Meer dan een ontsteking?

Intussen raakte bekend dat een ontsteking in de wonde aan zijn elleboog de oorzaak was van de opgave. Die blessure zou tijdens de wedstrijd steeds erger zijn geworden, mogelijk door de belasting tijdens de ploegentijdrit.

Lees ook... Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

Toch denkt Bruyneel dat het probleem dieper kan zitten. De zwelling aan de elleboog baart hem zorgen en hij sluit een ernstigere blessure niet uit. "Als ik de woorden van de ploegleiders zie, ben ik best bezorgd", zegt hij. Volgens de Belg is het opvallend dat de elleboog zonder duidelijke verklaring zo sterk opzwol.

Race tegen de Tour

Bruyneel durft geen medische diagnose te stellen, maar vreest dat er meer aan de hand is dan een eenvoudige ontsteking. "Ik ben bang dat er iets anders is, zoals een klein breukje", klinkt het. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zou de voorbereiding op de Tour de France een flinke knauw krijgen.

Voorlopig wacht Visma-Lease a Bike de verdere onderzoeken af en blijft de hoop bestaan dat Van Aert tijdig herstelt. Toch groeit de onzekerheid rond een van de belangrijkste pionnen van de Nederlandse ploeg.

Met de Tourstart die steeds dichterbij komt, wordt elke verloren trainingsdag belangrijker. De komende periode zal moeten uitwijzen of Van Aert gewoon pech heeft met een hardnekkige ontsteking, of dat Bruyneels bezorgdheid terecht blijkt te zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Wout Van Aert
Johan Bruyneel

Meer nieuws

Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

13:30
Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

15:30
Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

14:00
Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

13:00
"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

12:30
‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

11:30
‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

10:30
Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

09:27
Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

08:30
🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

07:30
🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

07:00
Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike Analyse

Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike

18:30
Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

19:45
Evenepoel verdeelt de meningen: hij krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

Evenepoel verdeelt de meningen: hij krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

16:50
Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

14/06
"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

14/06
Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

14/06
Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

14/06
"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

14/06
"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

14/06
"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

14/06
Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

14/06
Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen Naast de fiets

Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen

14/06
Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

13/06
1
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13/06
Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

13/06
🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

13/06
"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

13/06
Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

13/06
🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

13/06
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

13/06
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

13/06
Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

13/06
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

13/06
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

13/06
Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

13/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Michiel Elijzen Tadej Pogacar Adrie Van Der Poel Jarno Widar Rohan Dennis Juan Ayuso Thibau Nys Jasper De Buyst Gianni Vermeersch Jasper Philipsen Rune Herregodts Matteo Jorgenson Maarten Wynants Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved