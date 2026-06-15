Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

Mathieu van der Poel blijft schitteren op de weg, maar zijn olympische ambities in het mountainbiken leven nog altijd. Vader Adrie van der Poel heeft daar een uitgesproken mening over en ziet een opvallend plan voor zich.

Olympisch goud vraagt offers

Mathieu van der Poel heeft in zijn carrière al bijna alles gewonnen. Wereldtitels op de weg, in het veld en successen in het mountainbiken prijken op zijn palmares. Toch ontbreekt er nog één grote prijs: olympisch goud op de mountainbike.

In de Tourspecial van Wielerrevue gaf Adrie van der Poel zijn visie op die ambitie. Volgens hem is een halve voorbereiding niet voldoende om de absolute top te bereiken.

Hij is daar bijzonder duidelijk over. "Als hij echt olympisch kampioen mountainbike wil worden, dan moet je daar volledig voor kiezen", klinkt het. Volgens Adrie vraagt de discipline tegenwoordig een totaal andere aanpak dan vroeger.

Eerst nog één grote droom op de weg

Opvallend is dat Adrie zijn zoon niet meteen richting mountainbike wil sturen. Hij ziet eerst nog een belangrijke uitdaging op de weg.

Volgens de voormalige toprenner zou Mathieu nog één keer alles moeten inzetten op het wereldkampioenschap op de weg. Pas daarna zou een volledige omschakeling richting mountainbike ideaal zijn.



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Zijn plan klinkt ambitieus. "Ik zou nog één keer alles zetten op het WK op de weg. En daarna een jaar de Tour skippen en volledig focussen op mountainbike richting de Olympische Spelen." Dat zou betekenen dat Mathieu bewust een van de grootste wedstrijden van het jaar links laat liggen om zijn olympische droom waar te maken.

Mountainbike is helemaal veranderd

Adrie legt uit waarom zo'n drastische keuze volgens hem noodzakelijk is. De sport is de voorbije jaren sterk geëvolueerd en vraagt een andere voorbereiding dan vroeger.

Waar mountainbikewedstrijden ooit vooral draaiden om uithouding en een lange inspanning, ligt de nadruk nu veel meer op explosiviteit en techniek. "Omdat mountainbike veranderd is. Vroeger duurde dat drie uur en was het minder technisch." Volgens Adrie zijn de wedstrijden vandaag veel intenser en moeten renners vanaf de eerste meters top zijn. Daarom is een combinatie met een zwaar wegprogramma volgens hem steeds moeilijker geworden.

Moeilijke keuze voor Mathieu

De vraag is natuurlijk of Mathieu van der Poel bereid is om zulke offers te brengen. De Nederlander blijft een van de absolute publiekstrekkers in het wegwielrennen en is elk seizoen een kandidaat-winnaar in de grootste klassiekers en monumenten. Daarnaast speelt hij traditioneel ook een belangrijke rol in de Tour de France, waar hij al meerdere keren voor spektakel zorgde.

Toch denkt Adrie dat een volledige focus noodzakelijk is. "Nu moet je fris zijn, goed starten, alles moet kloppen." Volgens hem is olympisch goud enkel haalbaar als elk detail perfect wordt voorbereid.

De uiteindelijke keuze ligt uiteraard bij Mathieu zelf. Blijft hij mikken op een combinatie van disciplines of offert hij een deel van zijn wegprogramma op voor een unieke olympische kans? Eén zaak staat vast: volgens zijn vader zal een gouden medaille op de mountainbike alleen mogelijk zijn met een alles-of-nietsaanpak.