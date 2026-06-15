Naast de fiets Nieuwe liefdesbekentenis van Ine Beyen verrast iedereen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Nieuwe liefdesbekentenis van Ine Beyen verrast iedereen

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Ze kennen elkaar al bijna tien jaar, maar pas vorig jaar sloeg de vonk echt over. In een dubbelgesprek met Het Laatste Nieuws geven Ine Beyen en Emmanuel Rubrecht een zeldzame inkijk in hun relatie en hun nieuw samengestelde gezin.

Liefde zonder grote drama's

Voor Ine Beyen en juwelier Emmanuel Rubrecht draait een relatie vooral om rust en vertrouwen. Hoewel de Sporza-gezicht dagelijks in een overwegend mannelijke omgeving werkt, blijkt jaloezie geen thema te zijn binnen hun relatie.

Emmanuel maakt zich daar weinig zorgen over. In Het Laatste Nieuws zegt hij: "Nee, als ze denkt dat ze zich kan verbeteren, moet ze dat doen. Het draait om vertrouwen", vertelt de juwelier.

Ine geeft toe dat ze in het verleden met ongewenste aandacht te maken kreeg. Toch blijft dat volgens haar vandaag beperkt. Ze merkt dat mensen aanvoelen dat ze gelukkig is en niet openstaat voor avances. Hun kinderen beleven er dan weer plezier aan wanneer bewonderaars reageren op sociale media.

Geen BV-thuis in De Haan

Ondanks haar bekendheid leidt Ine thuis een vrij normaal leven. In De Haan wordt ze volgens Emmanuel vooral gezien als buurvrouw en niet als televisiepersoonlijkheid. Hij volgt haar carrière met belangstelling, maar zegt dat het bekende leven hem weinig doet. Aandacht opzoeken is niet zijn ding, al maakt hij met plezier tijd voor een foto wanneer fans zijn partner aanspreken.

Ook Ine relativeert haar bekendheid. Ze vertelt dat ze soms mensen niet herkent, waardoor ze onbedoeld afstandelijk kan overkomen. Dat leidde zelfs tot een grappig moment tussen het koppel, toen Emmanuel naar haar zwaaide vanuit zijn wagen en zij hem niet eens opmerkte.

Elkaar perfect aanvullen

Volgens Ine heeft Emmanuel heel wat eigenschappen waar ze vroeger naar op zoek was. Ze omschrijft hem als iemand die initiatief neemt en haar rust brengt.

Na jaren alleen belangrijke beslissingen te hebben genomen, vindt ze het prettig dat er nu iemand naast haar staat die mee richting geeft. Emmanuel beklemtoont meteen dat dit niet betekent dat hij altijd zijn zin wil doordrijven. Hun relatie lijkt net gebouwd op een evenwicht tussen zelfstandigheid en wederzijds vertrouwen, iets wat voor beiden belangrijk is geworden door eerdere levenservaringen.

Trouwen? Liever met beide voeten op de grond

Hoewel de liefde groot is, kijken Ine en Emmanuel realistisch naar de toekomst. Beiden zijn gescheiden en willen zich niet laten meeslepen door romantische verwachtingen.

Ine houdt vast aan een oude overtuiging dat een nieuw huwelijk niet nodig is. Ze grapte zelfs dat ze gerust eeuwig verloofd wil blijven. Ook Emmanuel houdt de deur niet volledig dicht, maar ziet een huwelijk voorlopig niet als prioriteit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ine Beyen

Meer nieuws

Niet China: dit land heeft volgens Ralph Denk enorm veel wielerpotentieel

Niet China: dit land heeft volgens Ralph Denk enorm veel wielerpotentieel

19:30
Remco kan opgelucht ademhalen: José De Cauwer ziet ideaal Tourscenario

Remco kan opgelucht ademhalen: José De Cauwer ziet ideaal Tourscenario

18:30
‘Nieuwe topknecht voor Mathieu van der Poel? Alpecin aast op grote naam’

‘Nieuwe topknecht voor Mathieu van der Poel? Alpecin aast op grote naam’

17:30
Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

15:30
Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

14:30
Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

14:00
Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

13:30
Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

13:00
"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

12:30
‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

11:30
‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

10:30
Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

09:27
Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

08:30
🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

07:30
🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

07:00
Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

14/06
Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike Analyse

Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike

14/06
Evenepoel verdeelt de meningen: hij krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

Evenepoel verdeelt de meningen: hij krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

14/06
Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

14/06
"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

14/06
Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

14/06
Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

14/06
"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

14/06
"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

14/06
"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

14/06
Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

14/06
Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen Naast de fiets

Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen

14/06
Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

13/06
🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

13/06
"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

13/06
Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

13/06
🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

13/06
Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

13/06
1
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

13/06
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

13/06
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Gianni Vermeersch Jasper Philipsen Rune Herregodts Matteo Jorgenson Justine Ghekiere Jose De Cauwer Mikel Landa Meana Michiel Elijzen Patrick Lefevere Johan Bruyneel Adrie Van Der Poel Jarno Widar Ivan Garcia Cortina Rohan Dennis

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved