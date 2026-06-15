Nieuwe liefdesbekentenis van Ine Beyen verrast iedereen

Ze kennen elkaar al bijna tien jaar, maar pas vorig jaar sloeg de vonk echt over. In een dubbelgesprek met Het Laatste Nieuws geven Ine Beyen en Emmanuel Rubrecht een zeldzame inkijk in hun relatie en hun nieuw samengestelde gezin.

Liefde zonder grote drama's

Voor Ine Beyen en juwelier Emmanuel Rubrecht draait een relatie vooral om rust en vertrouwen. Hoewel de Sporza-gezicht dagelijks in een overwegend mannelijke omgeving werkt, blijkt jaloezie geen thema te zijn binnen hun relatie.

Emmanuel maakt zich daar weinig zorgen over. In Het Laatste Nieuws zegt hij: "Nee, als ze denkt dat ze zich kan verbeteren, moet ze dat doen. Het draait om vertrouwen", vertelt de juwelier.

Ine geeft toe dat ze in het verleden met ongewenste aandacht te maken kreeg. Toch blijft dat volgens haar vandaag beperkt. Ze merkt dat mensen aanvoelen dat ze gelukkig is en niet openstaat voor avances. Hun kinderen beleven er dan weer plezier aan wanneer bewonderaars reageren op sociale media.

Geen BV-thuis in De Haan

Ondanks haar bekendheid leidt Ine thuis een vrij normaal leven. In De Haan wordt ze volgens Emmanuel vooral gezien als buurvrouw en niet als televisiepersoonlijkheid. Hij volgt haar carrière met belangstelling, maar zegt dat het bekende leven hem weinig doet. Aandacht opzoeken is niet zijn ding, al maakt hij met plezier tijd voor een foto wanneer fans zijn partner aanspreken.

Ook Ine relativeert haar bekendheid. Ze vertelt dat ze soms mensen niet herkent, waardoor ze onbedoeld afstandelijk kan overkomen. Dat leidde zelfs tot een grappig moment tussen het koppel, toen Emmanuel naar haar zwaaide vanuit zijn wagen en zij hem niet eens opmerkte.





Elkaar perfect aanvullen

Volgens Ine heeft Emmanuel heel wat eigenschappen waar ze vroeger naar op zoek was. Ze omschrijft hem als iemand die initiatief neemt en haar rust brengt.

Na jaren alleen belangrijke beslissingen te hebben genomen, vindt ze het prettig dat er nu iemand naast haar staat die mee richting geeft. Emmanuel beklemtoont meteen dat dit niet betekent dat hij altijd zijn zin wil doordrijven. Hun relatie lijkt net gebouwd op een evenwicht tussen zelfstandigheid en wederzijds vertrouwen, iets wat voor beiden belangrijk is geworden door eerdere levenservaringen.

Trouwen? Liever met beide voeten op de grond

Hoewel de liefde groot is, kijken Ine en Emmanuel realistisch naar de toekomst. Beiden zijn gescheiden en willen zich niet laten meeslepen door romantische verwachtingen.

Ine houdt vast aan een oude overtuiging dat een nieuw huwelijk niet nodig is. Ze grapte zelfs dat ze gerust eeuwig verloofd wil blijven. Ook Emmanuel houdt de deur niet volledig dicht, maar ziet een huwelijk voorlopig niet als prioriteit.