Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

Isaac Del Toro heeft opnieuw indruk gemaakt, maar de Mexicaan wil de verwachtingen temperen. Na zijn dominante optreden in Frankrijk kreeg hij vragen over een mogelijk dubbelkopmanschap met Tadej Pogacar in de Tour de France. Zijn antwoord liet weinig ruimte voor twijfel.

Del Toro tempert de Tourgekte

Met zijn indrukwekkende prestaties groeit Isaac Del Toro stilaan uit tot een van de grootste talenten van het wielrennen. De Mexicaan blijft de ene na de andere stap zetten en bewees nog maar eens dat hij ook in het hooggebergte uitstekend uit de voeten kan.

Dat zorgt automatisch voor speculatie over zijn rol tijdens de komende Tour de France. Bij UAE Team Emirates-XRG beschikt de ploeg immers over een luxeprobleem: naast wereldkampioen Tadej Pogacar lijkt ook Del Toro steeds sterker te worden. Toch wil de jonge klimmer daar zelf niets van weten.

Geen tweede kopman naast Pogacar

Na zijn sterke optreden kreeg Del Toro de vraag voorgeschoteld of een dubbelkopmanschap met Pogacar tot de mogelijkheden behoort. Het antwoord kwam meteen en zonder aarzeling.

Volgens de Mexicaan hoeft niemand rekening te houden met zo'n scenario. Hij wil niet opnieuw discussies over hiërarchie binnen de ploeg en maakte duidelijk dat Pogacar de uitgesproken leider blijft, zo klonk het bij CyclingPro.net. Die reactie past perfect binnen de filosofie van UAE Team Emirates-XRG, waar de Tour de France volledig rond de Sloveen wordt opgebouwd.

Ideale luxe voor UAE

Voor de ploegleiding hoeft dat geen slecht nieuws te zijn. Integendeel, een renner als Del Toro kan uitgroeien tot een van de belangrijkste helpers van Pogacar in de bergen.



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Zijn recente prestaties tonen aan dat hij een loodzware klim aankan en op cruciale momenten een wedstrijd hard kan maken. Dat maakt hem een ideaal wapen voor UAE, zonder dat hij zelf de druk van een klassementsrol hoeft te dragen. Bovendien krijgt de jonge Mexicaan zo de kans om verder te groeien in de schaduw van de beste renner ter wereld.

Blik op de toekomst

Hoewel Del Toro voorlopig geen aanspraak maakt op een leidersrol in de Tour, betekent dat niet dat zijn eigen ambities ontbreken. Hij blijft zich ontwikkelen en toont steeds vaker dat hij het potentieel heeft om ooit zelf voor grote rondes te strijden.

Voorlopig kiest hij echter bewust voor geduld. Bij UAE lijkt iedereen gebaat bij duidelijke afspraken en Del Toro draagt daar zelf aan bij door de speculaties meteen de kop in te drukken.