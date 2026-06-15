Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?
Foto: © photonews

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De Tour de France komt razendsnel dichterbij, maar Wout van Aert heeft een nieuwe tegenslag te verwerken. Door een ontstoken elleboog mist hij de hoogtestage van Visma Lease a Bike en groeit de bezorgdheid over zijn deelname aan de Tour.

Geen hoogtestage in Tignes

Wout van Aert is maandag, zoals verwacht, niet afgereisd naar de hoogtestage van Visma Lease a Bike in het Franse Tignes. Na zijn opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes krijgt de Belgische kopman eerst de tijd om te herstellen van een ontstoken elleboog.

De ploeg houdt voorlopig alle opties open. "We bekijken het dag per dag", klinkt het bij Visma-Lease a Bike, zo meldt Het Nieuwsblad. Of Van Aert later alsnog aansluit op stage, is voorlopig niet duidelijk.

Een nieuwe tegenvaller

Dat Van Aert de stage mist, is meer dan een praktisch probleem. Door zijn opgave verloor hij al drie zware wedstrijddagen die perfect als trainingsblok hadden kunnen dienen richting de Tour de France.

Ook de hoogtestage was een belangrijk onderdeel van zijn voorbereiding. Het wegvallen van die planning zorgt ervoor dat de achterstand moeilijker wordt goedgemaakt. Binnen de ploeg beseffen ze dat de situatie allesbehalve ideaal is.

Ploegleider Maarten Wynants steekt zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken. "Omdat we al wisten dat hij niet veel marge had", zegt hij aan de krant. Volgens Wynants zat Van Aert conditioneel al onder zijn normale niveau.

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Toch ook goed nieuws

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. De ontstoken elleboog lijkt stilaan onder controle te raken. De wonde werd gereinigd en de zwelling is afgenomen, waardoor het herstel voorzichtig de goede richting uitgaat.

Bij Visma Lease a Bike hopen ze bovendien dat de infectie al sluimerde tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat zou meteen een verklaring kunnen zijn voor de onverwachte vormdip die Van Aert daar kende. Voorlopig blijft de focus dan ook op één zaak liggen. "Het belangrijkste is dat hij nu eerst gezond wordt", benadrukt Wynants.

Race tegen de klok

Toch kan niemand ontkennen dat de tijd begint te dringen en dat het missen (van de start) van de hoogtestage een probleem is en mogelijk leidt tot niet deelnemen aan de Tour. De Tourstart in Barcelona komt steeds dichterbij en net daar wacht meteen een ploegentijdrit, een discipline waarin Van Aert normaal een cruciale rol speelt.

Volgens zijn manager Jef Van Den Bosch verergerde net de positie op de tijdritfiets de ontsteking aan de elleboog. Dat maakt de voorbereiding nog complexer.

De Belgische alleskunner was de voorbije zeven Tours telkens een van de absolute steunpilaren van Visma-Lease a Bike. Dit jaar dreigt hij echter een race tegen de klok te moeten voeren om überhaupt aan de start te raken.

Op de vraag of de situatie stilaan nijpend wordt, geeft Wynants een veelzeggend antwoord. "Dat mag je wel zeggen, ja." Voor Van Aert en zijn ploeg worden de komende dagen dan ook cruciaal.

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Wout Van Aert

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