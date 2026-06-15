Remco kan opgelucht ademhalen: José De Cauwer ziet ideaal Tourscenario

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Remco kan opgelucht ademhalen: José De Cauwer ziet ideaal Tourscenario
Foto: © photonews

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Maxim Van Gils maakte indruk in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar volgens José De Cauwer hoeft de Belg dat werk in de Tour de France niet opnieuw op te knappen. De analist ziet een heel andere rol weggelegd voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Van Gils toonde zijn waarde

Maxim Van Gils liet in Frankrijk zien dat hij over een uitstekende conditie beschikt. De Belg trok meermaals mee de koers open en leverde ook in de slotrit flink wat werk voor zijn ploeg. Volgens José De Cauwer is dat een positief signaal voor Red Bull-BORA-hansgrohe en kopman Remco Evenepoel.

Andere opdracht in de Tour

Toch verwacht De Cauwer niet dat Van Gils in de Tour dezelfde rol krijgt. "Ik denk dat Van Gils in de Tour dit werk niet zou hoeven te doen", klinkt het bij Sporza. Volgens de analist zal de Duitse formatie daar niet de verantwoordelijkheid hebben om de wedstrijd te controleren. Dat biedt Van Gils de kans om zijn krachten op andere momenten uit te spelen.

Focus op Evenepoel

Voor De Cauwer ligt de opdracht van Red Bull-BORA-hansgrohe elders. "Het is aan Evenepoel om de beteren te volgen en om samen met Lipowitz te kijken waar ze staan", is hij heel erg duidelijk.

Daarnaast wijst hij op het belang van de openingsdagen. Een sterke ploegentijdrit kan meteen een mooie uitgangspositie opleveren en zelfs kansen bieden op de gele trui.

Concurrenten moeten het werk doen

Red Bull-BORA-hansgrohe hoeft volgens De Cauwer in de Tour de France niet de koers in handen te nemen. Daar zijn andere ploegen die de plak moeten zwaaien en de boel controleren. "Onderweg denk ik niet dat zijn team de koers moet controleren. Dat is aan Pogacar en Vingegaard."

Daarmee ziet hij een duidelijk Tourplan voor de Duitse ploeg van onze landgenoten: profiteren van een sterke Van Gils, Evenepoel uit de problemen houden en de grote favorieten het zware werk laten opknappen. Dat lijkt volgens de analist de slimste weg richting een succesvolle Tour de France.

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