‘Nieuwe topknecht voor Mathieu van der Poel? Alpecin aast op grote naam’

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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‘Nieuwe topknecht voor Mathieu van der Poel? Alpecin aast op grote naam’
Foto: © photonews

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Alpecin-Premier Tech blijft bouwen aan de toekomst en kijkt daarbij mogelijk richting Spanje. Volgens MARCA heeft de Belgische WorldTour-ploeg haar oog laten vallen op Ivan Garcia Cortina, een ervaren renner die de klassiekerkern extra diepgang kan geven.

Spaanse pion op weg naar België?

Ivan Garcia Cortina zou na jaren trouwe dienst bij Movistar aan een nieuw avontuur kunnen beginnen. De 30-jarige Spanjaard rijdt al sinds 2021 voor de Spaanse WorldTour-formatie, maar zijn toekomst lijkt onzeker.

Volgens MARCA behoort Alpecin-Premier Tech momenteel tot de belangrijkste kandidaten om de ervaren renner binnen te halen. Een definitief akkoord is er nog niet, maar de geruchten worden steeds concreter. Voor Garcia Cortina zou het een nieuwe stap in een carrière zijn die inmiddels al een decennium op het hoogste niveau telt.

Versterking voor Van der Poel en Philipsen

Een mogelijke komst van Garcia Cortina lijkt perfect te passen binnen de sportieve plannen van Alpecin-Premier Tech. De Belgische ploeg beschikt met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen over twee absolute kopmannen voor de klassiekers en sprintkoersen.

Een ervaren knecht kan in zulke wedstrijden van onschatbare waarde zijn. Garcia Cortina heeft door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan in de voorjaarsklassiekers en weet perfect hoe hij kopmannen moet ondersteunen. Bovendien zou de transfer extra belangrijk kunnen worden als er wijzigingen volgen binnen de huidige selectie. Met enkele aflopende contracten blijft de ploeg vooruitdenken.

Meer dan alleen een sportieve keuze

Een eventuele transfer heeft mogelijk niet alleen sportieve voordelen. Ook commercieel zou een Spaanse renner interessant kunnen zijn voor Alpecin-Premier Tech.

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Sponsor Alpecin heeft al langer een sterke aanwezigheid op de Spaanse markt en werkte in het verleden samen met grote namen uit de Spaanse wielersport. Een landgenoot in de ploeg kan de zichtbaarheid van het project verder vergroten. Voor Garcia Cortina zelf kan een overstap naar een ambitieuze ploeg bovendien nieuwe kansen bieden om mee te strijden voor grote overwinningen.

Transfer nog lang niet afgerond

Voorlopig blijft het dossier wel in de geruchtenfase. MARCA benadrukt dat er nog geen officiële bevestiging is en dat meerdere ploegen de situatie van Garcia Cortina volgen.

Bij Movistar lijkt ondertussen een verjongingsoperatie op til te zijn, waardoor enkele ervaren renners mogelijk andere oorden opzoeken. Garcia Cortina zou daar een van kunnen zijn.

Mocht Alpecin-Premier Tech de transfer afronden, dan haalt de ploeg een renner binnen met jarenlange WorldTour-ervaring en een sterk profiel voor het klassieke werk. Voor Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen kan dat alleen maar goed nieuws zijn, want een extra ervaren helper is in de grootste wedstrijden vaak goud waard.

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Mathieu Van Der Poel
Ivan Garcia Cortina

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