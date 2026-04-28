Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

Remco Evenepoel kon Tadej Pogacar niet uitdagen in Luik-Bastenaken-Luik, maar werd wel nog derde door de sprint te winnen van de achtervolgende groep. Johan Bruyneel is dan ook positief over Evenepoel, die zijn derde plaats als een mooi resultaat ziet.

Was het een slimme zet van Remco Evenepoel om in de vroege vlucht van zo'n 50 renners te blijven zitten in Luik-Bastenaken-Luik? Heeft Evenepoel daarmee niet te veel krachten verspeeld die hij later had kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op La Redoute?

Bruyneel vindt niet dat vlucht Evenepoel parten speelde

Johan Bruyneel is het daar niet mee eens. "Ik ben ervan overtuigd dat hij niet meer energie heeft verloren in die vlucht dan dat hij had gedaan in het peloton. Hij was relaxed, hoefde niet te vechten voor zijn positie en INEOS werkte ook mee voor Bernal", zegt hij bij THEMOVE.

"Ik denk dat Remco in een zetel zat in die grote groep. Hij werd dan wel gelost op La Redoute, maar dat was niet omdat hij in de vlucht had gezeten." Volgens Bruyneel was Evenepoel gewoon niet goed genoeg in L-B-L.

Derde plaats hoogst haalbare voor Evenepoel in L-B-L

"Er waren veel jongens die veel beter waren bergop en La Redoute was het bewijs. Hij kwam daar als vijftiende boven", stelt Bruyneel. Dat Evenepoel toch nog derde werd in L-B-L, is volgens Bruyneel dan ook een geweldig resultaat.

"Vooral als je kijkt naar hoe goed hij eigenlijk was. Er wordt nu over hem gepraat alsof hij gefaald heeft. Maar Seixas is nu al beter bergop dan Remco, en hij gaat nog beter worden." De derde plaats was dan ook het hoogst haalbare voor Evenepoel.





Bruyneel wijst op goed voorjaar van Evenepoel

"Maar laten we ook niet vergeten dat Remco ook derde werd in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race heeft gewonnen en nu derde werd in Luik. Dat is zeker niet slecht", besloot Bruyneel nog.