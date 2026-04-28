"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

Patrick Lefevere was jarenlang de grote baas bij Soudal Quick-Step. Daarbij liet hij zich niet beïnvloeden door sponsors, die soms andere belangen hadden. En die raad geeft hij nu ook mee aan Decathlon-CMA CGM over de deelname aan de Tour van Paul Seixas.

Moet Paul Seixas dit jaar, op amper 19-jarige leeftijd, al debuteren in de Ronde van Frankrijk? Die vraag zal zijn ploeg Decathlon-CMA CGM de komende weken moeten beantwoorden. En daarin spelen heel wat belangen.

Zullen sponsors Seixas naar de Tour dwingen?

De twee Franse sponsoren van de ploeg zullen uiteraard willen dat het Franse toptalent aan de start staat van de grootste koers ter wereld. Zij willen uiteraard dat graag zien dat Seixas schittert in de Tour en op het podium staat in Parijs.

Voor Seixas zelf is het misschien wel nog te vroeg om nu al de Tour te rijden. Dat vindt ook Bernard Hinault, die in 1985 als laatste Fransman de Tour won. Hij raadt Seixas dan ook aan om eerst de Giro of de Vuelta te rijden.

Lefevere had clausule tegen sponsors

Patrick Lefevere is echter duidelijk. "Mijn advies aan teambaas Dominique Serieys: niet door laten beïnvloeden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Lefevere liet tijdens zijn periode als CEO van Soudal Quick-Step in de sponsorcontracten zetten dat hij de sportieve beslissingen nam.

Als een sponsor het toch niet eens was met Lefevere en een andere mening hadden, dan had Lefevere zich daar ook op voorzien. Hij had dan ook een speciale clausele in zijn contract staan.



"Als sponsors mij weg wilden, moesten ze me twee jaar uitbetalen", onthult Lefevere. Dat is nooit gebeurd, Lefevere gaf begin 2025 zelf de fakkel door aan Jurgen Foré als CEO van Soudal Quick-Step.