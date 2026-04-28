🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

Wereldkampioen gravel Florian Vermeersch zal binnenkort voor het eerst zijn regenboogtrui aantrekken dit jaar. Op zondag 10 mei staat Vermeersch aan de start van Marly Grav in Nederland.

Vorig jaar pakte Florian Vermeersch na twee keer zilver op het WK gravel eindelijk de wereldtitel. In Nederlands Limburg was hij sterker dan Frits Biesterbos en ex-wereldkampioen Matej Mohoric.

Vermeersch trok enkele dagen later al voor het eerst zijn regenboogtrui aan in de Serenissima Gravel, maar toen werd hij nipt geklopt door Quinten Hermans. Sindsdien reed Vermeersch geen wedstrijd meer in zijn regenboog.

Vermeersch toont binnenkort zijn regenboogtrui opnieuw

Daar komt binnenkort dus verandering in, want op 10 mei staat hij aan de start van Marly Grav, een gravelkoers in Nederlands Limburg. Dat kondigde de organisatie zelf aan, Vermeersch keert dus terug naar de regio waar hij wereldkampioen werd.

Voor Vermeersch wordt het zijn eerste wedstrijd sinds hij op 17 april een punt zette achter zijn drukke klassieke voorjaar in de Brabantse Pijl. Vermeersch deed het daarin uitstekend met heel wat ereplaatsen.

Zo werd hij derde in de Omloop Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic, maar ook zevende in de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix kwam Vermeersch dan weer zwaar ten val in het Bos van Wallers en moest hij opgeven.





Geen Giro, wel Tour voor Vermeersch?

Door de bevestiging van de deelname van Vermeersch aan de Marly Grav, zal hij dus zeker de Giro niet rijden. De Italiaanse grote ronde gaat op 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar. Wellicht mag Vermeersch zich wel opmaken voor zijn eerste Tour bij UAE deze zomer.