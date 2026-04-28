Jeroen Deheegher
| Reageer
🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wereldkampioen gravel Florian Vermeersch zal binnenkort voor het eerst zijn regenboogtrui aantrekken dit jaar. Op zondag 10 mei staat Vermeersch aan de start van Marly Grav in Nederland.

Vorig jaar pakte Florian Vermeersch na twee keer zilver op het WK gravel eindelijk de wereldtitel. In Nederlands Limburg was hij sterker dan Frits Biesterbos en ex-wereldkampioen Matej Mohoric. 

Vermeersch trok enkele dagen later al voor het eerst zijn regenboogtrui aan in de Serenissima Gravel, maar toen werd hij nipt geklopt door Quinten Hermans. Sindsdien reed Vermeersch geen wedstrijd meer in zijn regenboog. 

Vermeersch toont binnenkort zijn regenboogtrui opnieuw

Daar komt binnenkort dus verandering in, want op 10 mei staat hij aan de start van Marly Grav, een gravelkoers in Nederlands Limburg. Dat kondigde de organisatie zelf aan, Vermeersch keert dus terug naar de regio waar hij wereldkampioen werd. 

Voor Vermeersch wordt het zijn eerste wedstrijd sinds hij op 17 april een punt zette achter zijn drukke klassieke voorjaar in de Brabantse Pijl. Vermeersch deed het daarin uitstekend met heel wat ereplaatsen. 

Zo werd hij derde in de Omloop Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic, maar ook zevende in de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix kwam Vermeersch dan weer zwaar ten val in het Bos van Wallers en moest hij opgeven. 

Geen Giro, wel Tour voor Vermeersch?

Door de bevestiging van de deelname van Vermeersch aan de Marly Grav, zal hij dus zeker de Giro niet rijden. De Italiaanse grote ronde gaat op 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar. Wellicht mag Vermeersch zich wel opmaken voor zijn eerste Tour bij UAE deze zomer. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Florian Vermeersch

Meer nieuws

"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Serge Pauwels Jan Bakelants Mathieu Van Der Poel Joao Almeida Bernard Hinault Emiel Verstrynge Demi Vollering Lotte Kopecky Sep Vanmarcke Julian Alaphilippe Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Vansummeren Thijs Zonneveld Eddy Planckaert Richard Antonio Carapaz Montenegro Mikel Landa Meana Greg Van Avermaet

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved