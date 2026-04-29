Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

Bij Alpecin-Premier Tech liep er veel mis in Parijs-Roubaix in het Bos van Wallers bij pech van Mathieu van der Poel. Ex-renner Alan Marangoni zag vooral fouten bij Philipsen en dat het scenario vooraf niet was besproken bij Alpecin-Premier Tech.

Mathieu van der Poel stond plots stil in het Bos van Wallers met een lekke band. Jasper Philipsen sprong van zijn fiets en gaf zijn fiets aan de Nederlander, maar reed met andere pedalen. Van der Poel kon niet op zijn fiets rijden.

Maakte Philipsen grootste fout met fietswissel?

"Het begon allemaal met een slechte beslissing van Philipsen, die alles in de war stuurde", zegt ex-renner Marangoni bij Bici Ook Marangoni moest ooit eens zijn fiets afgeven in Parijs-Roubaix, in 2014 aan zijn kopman Peter Sagan.

"Hij had er niet goed over nagedacht; hij wilde meteen de fiets aan Van der Poel geven, zonder rekening te houden met het feit dat hij kleiner is en zijn fiets dus kleiner is, en vooral dat hij andere pedalen had."

Van der Poel ook niet foutloos

Marangoni vindt echter ook dat Van der Poel zelf in de fout is gegaan. "Van der Poel was naar mijn mening ook niet helemaal helder van geest, hoewel dat misschien anders leek."

"Het is op zo'n momenten niet altijd makkelijk om de juiste beslissingen te nemen, en ik denk dat ze daar ook op moeten oefenen: omgaan met het onverwachte. Zeker in een koers als Parijs-Roubaix."



Scenario's hadden moeten worden afgesproken

Dat Alpecin-Premier Tech geen rekening had gehouden met dit scenario, vindt Marangoni dan ook vreemd. "Het zou voldoende zijn om eerst te bepalen wat te doen als er iets gebeurt, een lijst met mogelijke scenario's."

Zo had er volgens Marangoni moeten worden afgesproken wanneer er van fiets wordt gewisseld, wanneer er een wiel wordt afgegeven en wanneer er wordt gewacht op de volgwagen.

"Natuurlijk kost het wisselen van een wiel misschien meteen een paar seconden, maar dan heb je wel je eigen fiets. Als je een fiets hebt die niet van jou is en je moet er misschien 10 of 20 kilometer mee rijden, dan kun je natuurlijk niet zo hard trappen. Het is beter om van tevoren te beslissen wat je gaat doen, zodat je weet wat je moet doen."