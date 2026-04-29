Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

Na zijn triomf in Parijs-Roubaix wil Wout van Aert ook scoren op het WK in Canada. Bondscoach Serge Pauwels ziet alvast kansen voor Van Aert om de regenboogtrui eindelijk te pakken.

Van Aert pakte al veel zilver en brons op kampioenschappen

Eremetaal op een groot kampioenschap, Wout van Aert heeft wellicht de grootste collectieve van het actieve peloton. Op het EK op de weg pakte hij in 2018 brons en in 2023 was hij goed voor zilver. Op het EK tijdrijden pakte hij ook brons in 2023.

En ook op het WK was Van Aert al goed voor enkele medailles. In 2020 en 2021 moest Van Aert telkens tevreden zijn met zilver in de tijdrit, in 2020 en 2023 pakte hij ook zilver in de wegrit op het WK.

Op de Olympische Spelen was er ook al twee keer eremetaal voor Van Aert. In 2021 pakte hij in de wegrit zilver, op de Olympische Spelen in Parijs was hij in het tijdrijden verrassend goed voor brons.

Pakt Van Aert goud op WK in Montréal?

Negen medailles in totaal op grote kampioenschappen, maar één kleur ontbreekt nog: goud. Van Aert wil heel graag nog eens een trui pakken en krijgt daarvoor op het WK in Canada een eerste kans in de wegrit.

Gunstig WK-parcours voor Van Aert in Montréal

Bondscoach Serge Pauwels ging onlangs het parcours al gaan verkennen in Montréal en ziet toch ook kansen voor Van Aert. Anders dan tijdens de GP van Montréal moeten er geen zeventien lokale rondes worden afgewerkt, maar slechts twaalf.



"Daardoor zijn het geen vijfduizend, maar 3.700 hoogtemeters. Voor iemand als Van Aert maakt dat een groot verschil", zegt Pauwels bij Het Nieuwsblad. Al zal Tadej Pogacar uiteraard wel topfavoriet blijven op zo'n parcours.

Al heeft de Sloveen wel één nadeel in tegenstelling tot andere koersen. "Pogacar zal in Montréal niet over zijn supersterke ploegmaats van UAE beschikken." Hij kan dus al snel geïsoleerd worden op het WK.