"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

Door de koers die Remco Evenepoel reed in Luik-Bastenaken-Luik raakte de vierde plaats van Emiel Verstrynge was ondergesneeuwd. Ex-renner Jelle Vanendert zag hem sterke klassiekers rijden en geeft ook een pluim aan zijn ploeg Alpecin-Premier Tech.

Over Alpecin-Premier Tech waren er na afgelopen winter heel wat twijfels door het vertrek van onder meer Gianni Vermeersch, Quinten Hermans en Xandro Meurisse. Maar de ploeg van de broers Roodhooft deed het opnieuw uitstekend.

Sterk voorjaar van Alpecin-Premier Tech

Mathieu van der Poel won de Omloop Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen. Jasper Philipsen was dan weer de beste in Nokere Koerse en In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem.

In de heuvelklassiekers waren Van der Poel en Philipsen er niet meer bij, maar was de ploeg zeker niet onzichtbaar. Emiel Verstrynge werd vijfde in de Amstel Gold Race en vierde in Luik-Bastenaken-Luik.

Vanendert geeft pluim aan Vanendert en Alpecin-Premier Tech

"Emiel rijdt een fantastisch voorjaar. Twee keer top vijf in Ardennenklassiekers, dat is voor een ploeg als Alpecin-Premier Tech een pracht resultaat", zegt ex-renner Jelle Vanendert bij Het Belang van Limburg.



"Het is niet het team met het hoogste budget, maar ze zet wel het hele voorjaar lang haar mannetjes op het podium of in de top van de klassering", stelt Vanendert nog. De broers Roodhooft kregen dus nog maar eens gelijk door te geloven in hun keuzes die ze maakten op het vlak van transfers deze winter.