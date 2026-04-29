"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

Tadej Pogacar won dan toch Luik-Bastenaken-Luik, maar had wel een stevige kluif aan Paul Seixas. Het Franse toptalent slaagde erin om de wereldkampioen te volgen op La Redoute, maar kraakte uiteindelijk toch nog.

Wilde Pogacar Seixas op zijn plaats zetten in L-B-L?

EF Education-EasyPost-ploegleider Matti Breschel denkt dat Pogacar er alles aan wilde doen om Seixas te kloppen in L-B-L. "Het was alsof hij hem op zijn plek wilde zetten", zegt de Deense ploegleider bij Feltet.

"Hij wilde die jonge gast laten zien wie de wereldkampioen is", stelt Breschel nog. Al stoorde de Deense ploegleider zich ook aan alle aandacht die Seixas kreeg in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik.

"Iedereen had het over Seixas in aanloop naar de koers en iedereen werd gedwongen over hem te praten. Er was geen enkele renner die door de mixed zone kon lopen zonder vragen over Seixas te krijgen."

Seixas zette grote stappen vooruit de afgelopen maanden

"Het was verrassend dat hij met hem mee kon gaan op La Redoute. Het was echt te gek. Dat had ik niet verwacht. Ze blijven nu over hem praten. Zijn talent liegt er niet om, maar we hebben zijn topniveau nog niet gezien."





EF-kopman Baudin kent zijn landgenoot Seixas ook relatief goed en weet welke stappen hij vooruit heeft gezet de afgelopen maanden. "Hij zei dat Seixas elke maand in de winter 20 watt meer vermogen had. Dat is waanzinnig."