"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

De grootste ontgoocheling van het klassieke voorjaar was wellicht Arnaud De Lie. Ook voor Jan Bakelants is het een raadsel wat er precies aan de hand is met de voormalige Belgische kampioen.

Een opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix, al was er ook een uitschieter in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. In totaliteit was het voorjaar van Arnaud De Lie echter opnieuw niet goed.

Opnieuw slecht voorjaar van De Lie

"Het is echt pijnlijk aan het worden, en tegelijkertijd vreemd", windt Jan Bakelants er weinig doekjes om bij HLN. Vooral omdat De Lie vorig jaar bijzonder goed was in het najaar, maar hij kon het opnieuw niet waarmaken in het voorjaar.

Het kwam er opnieuw niet uit bij De Lie dit voorjaar, al was dat eigenlijk voor zijn hele ploeg Lotto-Intermarché het geval. Bij De Lie is het voor Bakelants vooral onrustwekkend dat er geen progressie is bij De Lie in het voorjaar.

Dringt transfer zich op voor De Lie?

De Lie moest vaak al lossen uit het peloton terwijl andere renners nog op hun gemak vooraan zaten in het peloton. "Zorgwekkend, de bodem is zoek", stelt Bakelants dan ook. Hij ziet enkel een transfer als oplossing voor De Lie.

Lees ook... Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert ›

Eind dit jaar loopt zijn contract af bij Lotto-Intermarché en De Lie lijkt nood te hebben aan een nieuwe omgeving. Ondanks zijn slechte prestaties in het voorjaar zou er echter wel nog veel interesse zijn voor De Lie.