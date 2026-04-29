Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

In aanloop naar de Tour de France zal Remco Evenepoel nog wat gewicht verliezen om beter bergop te kunnen rijden. En die strijd met gewicht is er ook dagelijks voor Evenepoel, al helpt zijn carrière als topsporter daar wel bij.

Geen strijd met Tadej Pogacar voor Remco Evenepoel in de Luik-Bastenaken-Luik, hij was gewoon niet goed genoeg. Evenepoel won dan weer wel overtuigend de sprint voor de derde plaats in de achtervolgende groep.

Evenepoel valt nog enkele kilo's af voor de Tour

Na Luik-Bastenaken-Luik ging het ook vaak over de gespierde benen van Evenepoel, wat een groot verschil is met onder meer Tadej Pogacar en Paul Seixas. Die zal Evenepoel wel nog deels verliezen in opbouw naar de Tour.

Want tussen de klassiekers en de Tour valt Evenepoel nog zo'n drie tot vier kilo af. "Ik merk dat ook aan mijn explosiviteit en drieminutenwaarden", zegt Evenepoel bij HLN. Die waarden zijn in april beter dan in de zomer.

"Ik weet perfect wat ik moet doen om die eraf te krijgen en mijn laagste gewicht te bereiken: een maand op hoogtestage of een lange trainingsperiode", zegt Evenepoel. Zo was er al een groot verschil tussen de UAE Tour en de Ronde van Catalonië.

Evenepoel verslaafd aan ijsjes

Toch is de strijd tegen gewicht wel iets waar hij altijd rekening mee moet houden. Zo zijn de armen van Evenepoel na de winter nooit helemaal goed afgelijnd en zijn ze wat voller. Als hij niet zou sporten, zou Evenepoel ook snel bijkomen.



Evenepoel let dus op zijn voeding, al moet hij geen rekening houden met alcohol, wat hij niet drinkt. Er zijn echter wel andere verslavingen bij Evenepoel op het vlak van eten, moet hij dan wel toegeven.

"M&M’s, ijsjes. Weet je wat echt lekker is? Lotus Biscoff Magnums. Zeker die met witte chocolade, maar nu is het al lang geleden. Van toen ik thuiskwam van de UAE Tour", besluit de olympische kampioen nog.